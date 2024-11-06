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محافظات

رئيس "مياه الشرب" بالإسكندرية: خطة لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي

نقابة المهندسين بالاسكندرية,
نقابة المهندسين بالاسكندرية, فيتو

شارك اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى  ندوة " عن استراتيجية فصل مياه الأمطار ودورها في تخفيف أعباء مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية بنقابة المهندسين فى الإسكندرية.

 

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أقيمت الندوة، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس "طارق النبراوي" نقيب المهندسين، والمهندس محمد هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية والدكتور "وليد عبد العظيم" استشاري مشروع الإستراتيجية، وقام الأخير بتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة والرد على العديد من الملاحظات.

أكد اللواء "محمود نافع" على استمرار العمل على تحسين البنية التحتية للصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا إلى تحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، وأن الشركة ملتزمة بتنفيذ الخطط التطويرية، وتحرص على متابعة جميع مراحل التنفيذ؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وقال "النبراوي" أنتهز الفرصة لأتقدم بخالص التقدير إلى الدكتور "وليد عبد العظيم"، والزملاء المعماريين الذين أبدوا الاهتمام الكبير بشأن محافظتهم ودور نقابتهم.


وأكد "سعودي" أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء التي دارت حول ميدان فيكتور عمانويل وتطويره والرد علي الاستفسارات وتوضيح الحقائق بما يحقق الصالح العام.
 
كما أوضح الدكتور "عبد العظيم" أن المشروع يهدف إلى تقليل تجمعات المياه في الشوارع وتوجيهها للاستفادة منها في مشروعات الري بمنطقة الدلتا، ضمن خطة طموحة طويلة المدى لفصل مياه الأمطار عن المدينة وتحويلها إلى مورد يمكن استغلاله.

 

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نقابة المهندسين الاسكندرية

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