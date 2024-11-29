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رئيس مدينة نويبع يشهد ماراثون رياضيا لشباب المدينة

الماراثون الرياضي
الماراثون الرياضي لشباب مدينة نويبع

شهد اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع الماراثون الرياضي لشباب مدينة نويبع بإشراف وليد مدير إدارة الشباب والرياضة بالمدينة، بإشراف الأستاذ وليد مدير إدارة والكابتن أحمد مدير مركز شباب نويبع.

تضمن الماراثون سباق للدراجات لأعمار سنية مختلفة إلى جانب سباق جرى أيضا لأعمار سنية مختلفة.


 أشاد رئيس المدينة بحسن التنظيم والتنسيق مع الجهات الأمنية وتكليف مدير الإدارة بتكرار تنظيم مثل هذا النشاط لما له من مردود إيجابي على شباب المدينة والأطفال لتوجيه الطاقات البشرية إلى طاقات إيجابية تساعدهم فى رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية والاجتماعية لشباب وأطفال المدينة.

وأوضح أن ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام يساعد على الحفاظ على روح التعاون والمحبة بين الجميع وتساعد على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية للجميع وخاصة النشء والشباب  متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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