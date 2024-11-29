السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قد يؤدي للوفاة، أعراض وأسباب التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا، فيتو
التهاب السحايا، فيتو

التهاب السحايا الجرثومي هو نوع خطير للغاية من التهاب السحايا، ويمكن أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالدماغ، مما يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد وحتى الموت، وإذا كان الشخص يعاني من أعراض التهاب السحايا الجرثومي، فيجب عليه طلب العلاج الفوري، وغالبًا ما يؤدي التشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية إلى الشفاء التام.

أعراض التهاب السحايا الجرثومي

تظهر أعراض التهاب السحايا الجرثومي عادة فجأة، غالبًا في غضون 24 ساعة من الإصابة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وقد تشمل الأعراض:

  • الحمى.
  • الصداع.
  • عدم القدرة على خفض الذقن إلى الصدر بسبب تصلب الرقبة.
  • أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
  • الغثيان والقيء.
  • رهاب الضوء (حساسية للضوء).
  • الارتباك (تغير الحالة العقلية).

في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، قد تشمل الأعراض أيضًا الانفعال وزيادة النعاس، وقد تحدث نوبات وسكتات دماغية.

في الرضع والأطفال الصغار، قد تسبب الحمى القيء وقد يرفضون تناول الطعام، وتشمل الأعراض الأخرى:

  • النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.
  • انخفاض الطاقة أو بطء الاستجابة (الخمول).
  • العصبية.
  • انتفاخ النافوخ ("البقعة الرخوة" على رأس الطفل).
  • النوبات.

يمكن أن تتفاقم أعراض التهاب السحايا الجرثومي بسرعة، مما يؤدي إلى الغيبوبة وحتى الموت في غضون ساعات.

ما هي البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا؟

يمكن أن يسبب التهاب السحايا الجرثومي حوالي 50 نوعًا مختلفًا من البكتيريا، وتشمل البكتيريا الأكثر شيوعًا:

  • المكورات العنقودية من المجموعة ب.
  • المكورات العنقودية الرئوية (المكورات الرئوية).
  • النيسرية السحائية (المكورات السحائية).
  • المستدمية النزلية.
  • الليستيريا المستوحدة.
  • الإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية).

كيف يصاب الشخص بالتهاب السحايا الجرثومي؟

البكتيريا المسؤولة غالبًا عن التهاب السحايا الجرثومي شائعة في البيئة، ويمكن أن تتواجد البكتيريا في الأنف والحلق في أي وقت دون أن تسبب أي ضرر، وقد لا يمرض، لكن لا يزال بإمكانه نشر البكتيريا لأشخاص آخرين قد يصابون بالمرض. 

ويمكن نشر البكتيريا من خلال الاتصال الوثيق بشخص آخر، وتنتشر البكتيريا عادةً من خلال إفرازات الجهاز التنفسي عند العطس أو السعال أو التقبيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التهاب السحايا الجرثومي أعراض التهاب السحايا الجرثومي اعراض التهاب السحايا اسباب التهاب السحايا التهاب السحايا المكورات الرئوية المكورات السحائية

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية