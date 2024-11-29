قد يؤدي للوفاة، أعراض وأسباب التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي هو نوع خطير للغاية من التهاب السحايا، ويمكن أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالدماغ، مما يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد وحتى الموت، وإذا كان الشخص يعاني من أعراض التهاب السحايا الجرثومي، فيجب عليه طلب العلاج الفوري، وغالبًا ما يؤدي التشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية إلى الشفاء التام.

أعراض التهاب السحايا الجرثومي

تظهر أعراض التهاب السحايا الجرثومي عادة فجأة، غالبًا في غضون 24 ساعة من الإصابة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وقد تشمل الأعراض:

الحمى.

الصداع.

عدم القدرة على خفض الذقن إلى الصدر بسبب تصلب الرقبة.

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

الغثيان والقيء.

رهاب الضوء (حساسية للضوء).

الارتباك (تغير الحالة العقلية).

في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، قد تشمل الأعراض أيضًا الانفعال وزيادة النعاس، وقد تحدث نوبات وسكتات دماغية.

في الرضع والأطفال الصغار، قد تسبب الحمى القيء وقد يرفضون تناول الطعام، وتشمل الأعراض الأخرى:

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

انخفاض الطاقة أو بطء الاستجابة (الخمول).

العصبية.

انتفاخ النافوخ ("البقعة الرخوة" على رأس الطفل).

النوبات.

يمكن أن تتفاقم أعراض التهاب السحايا الجرثومي بسرعة، مما يؤدي إلى الغيبوبة وحتى الموت في غضون ساعات.

ما هي البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا؟

يمكن أن يسبب التهاب السحايا الجرثومي حوالي 50 نوعًا مختلفًا من البكتيريا، وتشمل البكتيريا الأكثر شيوعًا:

المكورات العنقودية من المجموعة ب.

المكورات العنقودية الرئوية (المكورات الرئوية).

النيسرية السحائية (المكورات السحائية).

المستدمية النزلية.

الليستيريا المستوحدة.

الإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية).

كيف يصاب الشخص بالتهاب السحايا الجرثومي؟

البكتيريا المسؤولة غالبًا عن التهاب السحايا الجرثومي شائعة في البيئة، ويمكن أن تتواجد البكتيريا في الأنف والحلق في أي وقت دون أن تسبب أي ضرر، وقد لا يمرض، لكن لا يزال بإمكانه نشر البكتيريا لأشخاص آخرين قد يصابون بالمرض.

ويمكن نشر البكتيريا من خلال الاتصال الوثيق بشخص آخر، وتنتشر البكتيريا عادةً من خلال إفرازات الجهاز التنفسي عند العطس أو السعال أو التقبيل.

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