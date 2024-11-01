أعراض التهاب السحايا المختلفة وطرق علاجها

يحدث التهاب السحايا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية ويتطلب علاجًا طبيًا طارئًا، وقد تشمل الأعراض تيبس الرقبة والنعاس والصداع، من بين أمور أخرى.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب السائل والأغشية الثلاثة (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، والأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا هي العدوى الفيروسية والبكتيرية، وقفًا لموقع “Healthline” الطبي، قد تشمل الأسباب الأخرى:

السرطان

الفطريات

التفاعلات الناجمة عن الأدوية

بعض أنواع التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري معدي، ويمكن أن ينتقل عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال الوثيق.

أعراض التهاب السحايا

يمكن أن تكون أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري متشابهة في البداية، ومع ذلك، تكون أعراض التهاب السحايا البكتيري أكثر حدة عادةً، وتختلف الأعراض أيضًا حسب العمر.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي عند الرضع:

انخفاض الشهية

التهيج

القيء

الإسهال

الطفح الجلدي

أعراض الجهاز التنفسي

قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي عند البالغين:

الصداع

الحمى

تصلب الرقبة

النوبات

الحساسية للضوء الساطع

النعاس

الخمول

الغثيان والقيء

انخفاض الشهية

تغير الحالة العقلية

أعراض التهاب السحايا البكتيري

تتطور أعراض التهاب السحايا البكتيري فجأة، وقد تشمل:

تغير الحالة العقلية

الغثيان

القيء

الحساسية للضوء

التهيج

الصداع

الحمى

القشعريرة

تصلب الرقبة

مناطق أرجوانية من الجلد تشبه الكدمات

النعاس

الخمول

​​يمكن أن يكون التهاب السحايا البكتيري والفيروسي مميتًا، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من التهاب السحايا البكتيري أو الفيروسي فقط من خلال الحكم على الشعور، ويحتاج الطبيب إلى إجراء اختبارات لتحديد النوع الذي يعاني منه المريض.

تتشابه أعراض التهاب السحايا المزمن مع أشكال أخرى من التهاب السحايا الحاد، ولكنها قد تتطور بشكل أبطأ في بعض الأحيان.

أسباب التهاب السحايا

لكل نوع من أنواع التهاب السحايا سبب مختلف قليلًا، ولكن كل منها يعمل في النهاية بنفس الطريقة: تنتشر البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو الطفيليات عبر الجسم (عبر مجرى الدم أو النهايات العصبية أو حتى إعادة تنشيط كامنة في الجهاز العصبي) حتى تصل إلى المخ أو النخاع الشوكي، وهناك، يتراكم في البطانة أو السوائل المحيطة بهذه الأجزاء الحيوية من الجسم ويبدأ في التطور إلى عدوى أكثر تقدمًا.

التهاب السحايا غير المعدي هو نتيجة لإصابة جسدية أو حالة أخرى؛ ولا ينطوي على عدوى.

علاج التهاب السحايا

يتم تحديد العلاج حسب سبب التهاب السحايا، ويتطلب التهاب السحايا الجرثومي دخول المستشفى على الفور.

يمنع التشخيص والعلاج المبكر تلف الدماغ والوفاة، ويتم علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية والستيرويدات عن طريق الوريد، ولا يوجد مضاد حيوي محدد لالتهاب السحايا الجرثومي، ويعتمد ذلك على البكتيريا المعنية.

يتم علاج التهاب السحايا الفطري بعوامل مضادة للفطريات.

قد ينطوي التهاب السحايا الطفيلي إما على علاج الأعراض فقط أو محاولة علاج العدوى مباشرة، واعتمادًا على السبب، قد يتحسن هذا النوع بدون علاج بالمضادات الحيوية.

قد يشفى التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه، ولكن بعض أسباب التهاب السحايا الفيروسي يمكن علاجها بالأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد.

يتم علاج التهاب السحايا المزمن عن طريق علاج السبب الأساسي أولًا، مثل العدوى الفطرية أو مشكلة المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.