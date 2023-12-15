الفرق بين التهاب السحايا الفيروسي والجرثومي، وايهما يؤدي للوفاة؟

التهاب السحايا البكتيري هو نوع خطير للغاية من المرض، ويمكن أن يتسبب في تضخم الأنسجة المحيطة بالدماغ، مما يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد وحتى الموت.

الفرق بين التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري

التهاب السحايا، فيتو

يسبب كل من التهاب السحايا البكتيري والتهاب السحايا الفيروسي التهاب السحايا، ويعد التهاب السحايا الفيروسي أكثر شيوعًا ولكنه لا يكون عادةً خطيرًا مثل التهاب السحايا الجرثومي، ويمكن أن يتسبب التهاب السحايا البكتيري في تضخم الأنسجة المحيطة بالدماغ، وهذا بدوره يمكن أن يتداخل مع تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى الشلل والسكتة الدماغية وحتى الموت

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أعراض التهاب السحايا الجرثومي

عادة ما تظهر أعراض التهاب السحايا الجرثومي فجأة خلال 24 ساعة من التعرض، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

حمى.

صداع.

عدم القدرة على خفض الذقن إلى الصدر بسبب تصلب الرقبة.

اعراض تشبه اعراض الانفلونزا.

استفراغ وغثيان.

رهاب الضوء (الحساسية للضوء).

الارتباك (تغير الحالة العقلية).

في الأطفال الأكبر سنا والبالغين، قد تشمل الأعراض أيضا التهيج وزيادة النعاس، وقد تحدث النوبات والسكتات الدماغية.

عند الرضع والأطفال الصغار، قد تسبب الحمى القيء وقد يرفضون تناول الطعام، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

انخفاض الطاقة أو استجابات أبطأ (الخمول).

انتفاخ النافوخ ("البقعة الناعمة" على رأس الطفل).

النوبات.

ويمكن أن يتفاقم التهاب السحايا الجرثومي بسرعة، مما يؤدي إلى الغيبوبة وحتى الوفاة في غضون ساعات.

ما هي البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا؟

توجد حوالي 50 نوعًا مختلفًا من البكتيريا يمكن أن تسبب التهاب السحايا الجرثومي، تشمل البكتيريا الأكثر شيوعًا ما يلي:

المجموعة ب العقدية.

العقدية الرئوية (المكورات الرئوية).

النيسرية السحائية (المكورات السحائية).

المستدمية النزلية.

الليستيريا المستوحدة.

الإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية).

الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد وسنتين هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي.

البالغون الذين لديهم عوامل خطر معينة معرضون أيضًا للإصابة، أنت في خطر أكبر إذا كان لديك:

التهابات الأنف أو الأذن المزمنة.

إصابة في الرأس.

الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية.

ضعف الجهاز المناعي.

تمت إزالة الطحال.

داء الكريات المنجلية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد خضعت لجراحة في الدماغ أو العمود الفقري أو كنت تعاني من عدوى دموية واسعة النطاق، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي.

تحدث حالات تفشي التهاب السحايا الجرثومي أيضًا في المواقف المعيشية التي تكون فيها على اتصال وثيق مع الآخرين، مثل السكن الجامعي.

التهاب السحايا، فيتو

مضاعفات التهاب السحايا الجرثومي

إذا لم تطلب العلاج فورًا، فقد يؤدي التهاب السحايا الجرثومي إلى الشلل والسكتة الدماغية والوفاة، وفي الأشخاص الذين يبقون على قيد الحياة، يمكن أن تحدث مضاعفات طويلة الأمد، وقد تشمل هذه المضاعفات ما يلي:

النوبات.

مشاكل في الذاكرة والتركيز.

مشاكل في التوازن والتنسيق والحركة.

اختلافات التعلم.

مشاكل في الكلام.

فقدان الرؤية أو السمع.