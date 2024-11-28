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اقتصاد

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

أسعار شاشات التليفزيون
أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو

 أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024، قدمت بعض المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية تخفيضات على أسعار شاشات التليفزيون تراوحت ما بين 12 إلى 48 %، بالتزامن مع عروض يوم الجمعة البيضاء 2024، الذي تنطلق فعالياته غدًا الجمعة 29 نوفمبر 2024.

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أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو

 أسعار الشاشات بعد تطبيق تخفيضات الجمعة البيضاء

«فيتو» تستعرض أسعار شاشات التليفزيون في المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية وذلك بعد تطبيق تخفيضات الجمعة البيضاء في السطور الأتية:

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أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 55 بوصة 4k فائق الدقة سمارت نحو 18 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 65 بوصة 4k فائق الدقة سمارت نحو 22500 جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 75 بوصة 4k فائق الدقة سمارت نحو 32300 جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 50 بوصة 4k فائق الدقة سمارت نحو 16 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون سامسونج 55 بوصة كريستال فائق الدقة 4k سمارت نحو 17 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون سامسونج 65 بوصة كريستال فائق الدقة 4k سمارت نحو 21 ألف جنيه.
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أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو

 سعر الشاشات بعد تطبيق تخفيضات الجمعة البيضاء

  1. بلغ سعر تليفزيون سامسونج 50 بوصة كريستال فائق الدقة 4k سمارت نحو 15500 جنيه.
  2. بلغ سعر تليفزيون سامسونج 75 بوصة كريستال فائق الدقة 4k سمارت نحو 28888 جنيهًا.
  3. بلغ سعر تليفزيون سامسونج 43 بوصة كريستال فائق الدقة 4k سمارت نحو 13199 جنيهًا.
  4. بلغ سعر تليفزيون سامسونج 43 بوصة عالي الدقة سمارت بريسيفر داخلي نحو 12500 جنيهًا.
  5. بلغ سعر تليفزيون جاك 32 بوصة عالي الدقة أل أي دي نحو 4199 جنيهًا.
  6. بلغ سعر تليفزيون جاك 43 بوصة كامل الدقة سمارت اندرويد مع ريسيفير مدمج نحو 8900 جنيه.
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أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو

 أسعار شاشات التليفزيون بعد تطبيق تخفيضات الجمعة البيضاء

  • بلغ سعر تليفزيون شارب 55 بوصة فائق الدقة سمارت اندرويد مع ريسيفير مدمج نحو 18 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون شارب 43 بوصة كامل الدقة سمارت بدون فريم بريسيفر داخلي نحو 12 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون شارب 65 بوصة فائق الدقة سمارت نحو 23 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 43 بوصة كامل الدقة سمارت بريسيفر مدمج نحو 12500 جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 75 بوصة فائق الدقة سمارت بريسيفر داخلي نحو 37 ألف جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 65 بوصة  4k فائق الدقة سمارت نحو 25 ألف جنيهًا
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 75 بوصة نانوسيل ai  فائق الدقة 4k سمارت نحو 45 ألف جنيه.
  • بلغ سعر تليفزيون إل جي 50 بوصة نانوسيل ai  فائق الدقة 4k سمارت نحو 21 ألف جنيه.
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أسعار شاشات التليفزيون ضمن عروض الجمعة البيضاء، فيتو

 سعر شاشات التليفزيون بعد تطبيق تخفيضات الجمعة البيضاء

  • بلغ سعر تليفزيون تورنيدو 43 بوصة كامل الدقة سمارت بريسيفير مدمج نحو 11299 جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون تورنيدو 32 بوصة إل أي دي سمارت بريسيفير داخلي نحو 7299 جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون يونيون أير 32 بوصة كامل الدقة نحو  4700 جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون 43 بوصة كامل الدقة دي ليد مع ريسيفير داخلي نحو 10499 جنيهًا.
  • بلغ سعر تليفزيون بلوتو 32 بوصة عالي الدقة بريسيفر مدمج نحو 4800 جنيهًا.
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بعد عروض التخفيضات، تعرف على أسعار شاشات التليفزيون بالمحال التجارية (صور)

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بتخفيضات تصل إلى 25%.. عروض الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية.. أسعار الثلاجات تبدأ من 25 ألف جنيه والغسالات 18 ألفا (صور)

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