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عروض وتخفيضات على أسعار الملابس الشتوية بمناسبة الجمعة البيضاء.. الجاكت بـ 500 جنيه والبلوزة بـ 300.. وهذه أبرز النصائح للمستهلكين (صور)

عروض وتخفيضات على
عروض وتخفيضات على أسعار الملابس

تتزامن عروض الجمعة البيضاء مع بداية فصل الشتاء، حيث يبدأ العديد من الأشخاص في البحث عن الملابس الشتوية التي تجمع بين الدفء والأناقة بأسعار معقولة، وتعتبر العلامات التجارية المتوسطة الخيار الأفضل بالنسبة للكثيرين نظرًا لتنوع تصاميمها وأسعارها المناسبة.

 في هذا التقرير، نستعرض أسعار الملابس الشتوية والعروض المتاحة خلال  الجمعة البيضاء على هذه الملابس.

تخفيضات على القطع الشتوية في بعض العلامات التجارية 

  • جاكت فرو: 500 جنيها مصريا
  • جاكت جوخ: 550 جنيها مصريا
  • بلوفر صوف 350 جنيها مصريا
  • بلوزة: 300 جنيها مصريا
  • بنطلون جلد: 350 جنيها مصريا
  • بنطلون جينز: 425 جنيها مصريا
  • جاكت جلد 550 جنيها مصريا

تخفيضات على الملابس الكلاسيكية في المحلات التجارية 

  • البليزر الكات: 625 جنيها مصريا
  • البليزر عادي: 585 جنيها مصريا
  • البليزر الطويل: 485 جنيها مصريا
  • البنطلون الكلاسيك: 325 جنيها مصريا
  • بنطلون 425 جنيها مصريا

تخفيضات على الملابس الشتوية في علامات تجارية شهيرة أخرى

  • جاكت نصف كلاسيك: 1080.
  • جاكت مبطن:  1150 جنيها مصريا
  • جاكت صوف: 1430.
  • بليزر رمادي غامق: 1062.

تخفيضات على بعض القطع الأخرى داخل محلات تجارية شهيرة

  • بنطلون: 700
  • فستان قطعتين قصير: 1040
  • فستان قصير: 1040
  • فستان خريفي: 680 جنيها مصريا
  • بلوزة كبيرة الحجم: 1698.
  • بلوزة نايلون مبطنة:  1600

وتتفاوت أسعار الملابس النسائية، سواء كانت صيفية أو شتوية، بناءً على العلامة التجارية، حيث تتناسب كل علامة مع فئة معينة، ويعود ذلك لاختلاف التصاميم وجودة المواد والأسعار، لذا، يتعين على المستهلكين اختيار ما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

نصائح للمستهلكين عن شراء الملابس أثناء عروض الجمعة البيضاء

 -الاهتمام بأنواع الأقمشة

يجب على المستهلكين التحقق من الأقمشة القطنية والساتان عند شراء الملابس للاستفادة القصوى من عروض الجمعة البيضاء.

  • لتحقق من الألوان
  • تحري الدقة في اختيار الألوان، حيث إن هناك ألوانًا قد تتلاشى بعد الاستخدام.
  • مقارنة الأسعار بين العلامات التجارية.
  • قارن أسعار المنتجات التي تود شراءها من عدة علامات تجارية، لتستفيد من العروض المتاحة.

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