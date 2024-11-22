عروض وتخفيضات على أسعار الملابس الشتوية بمناسبة الجمعة البيضاء.. الجاكت بـ 500 جنيه والبلوزة بـ 300.. وهذه أبرز النصائح للمستهلكين (صور)

تتزامن عروض الجمعة البيضاء مع بداية فصل الشتاء، حيث يبدأ العديد من الأشخاص في البحث عن الملابس الشتوية التي تجمع بين الدفء والأناقة بأسعار معقولة، وتعتبر العلامات التجارية المتوسطة الخيار الأفضل بالنسبة للكثيرين نظرًا لتنوع تصاميمها وأسعارها المناسبة.

في هذا التقرير، نستعرض أسعار الملابس الشتوية والعروض المتاحة خلال الجمعة البيضاء على هذه الملابس.

تخفيضات على القطع الشتوية في بعض العلامات التجارية

جاكت فرو: 500 جنيها مصريا

جاكت جوخ: 550 جنيها مصريا

بلوفر صوف 350 جنيها مصريا

بلوزة: 300 جنيها مصريا

بنطلون جلد: 350 جنيها مصريا

بنطلون جينز: 425 جنيها مصريا

جاكت جلد 550 جنيها مصريا

تخفيضات على الملابس الكلاسيكية في المحلات التجارية

البليزر الكات: 625 جنيها مصريا

البليزر عادي: 585 جنيها مصريا

البليزر الطويل: 485 جنيها مصريا

البنطلون الكلاسيك: 325 جنيها مصريا

بنطلون 425 جنيها مصريا

تخفيضات على الملابس الشتوية في علامات تجارية شهيرة أخرى

جاكت نصف كلاسيك: 1080.

جاكت مبطن: 1150 جنيها مصريا

جاكت صوف: 1430.

بليزر رمادي غامق: 1062.

تخفيضات على بعض القطع الأخرى داخل محلات تجارية شهيرة

بنطلون: 700

فستان قطعتين قصير: 1040

فستان قصير: 1040

فستان خريفي: 680 جنيها مصريا

بلوزة كبيرة الحجم: 1698.

بلوزة نايلون مبطنة: 1600

وتتفاوت أسعار الملابس النسائية، سواء كانت صيفية أو شتوية، بناءً على العلامة التجارية، حيث تتناسب كل علامة مع فئة معينة، ويعود ذلك لاختلاف التصاميم وجودة المواد والأسعار، لذا، يتعين على المستهلكين اختيار ما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

نصائح للمستهلكين عن شراء الملابس أثناء عروض الجمعة البيضاء

-الاهتمام بأنواع الأقمشة

يجب على المستهلكين التحقق من الأقمشة القطنية والساتان عند شراء الملابس للاستفادة القصوى من عروض الجمعة البيضاء.

لتحقق من الألوان

تحري الدقة في اختيار الألوان، حيث إن هناك ألوانًا قد تتلاشى بعد الاستخدام.

مقارنة الأسعار بين العلامات التجارية.

قارن أسعار المنتجات التي تود شراءها من عدة علامات تجارية، لتستفيد من العروض المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا