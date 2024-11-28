الجمعة 29 نوفمبر 2024
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اقتصاد

لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة

الجمعة البيضاء، فيتو
الجمعة البيضاء، فيتو

يبحث الكثير من مستخدمي المواقع الإلكترونية على الإنترنت عن أفضل العروض الخاصة خلال موسم الجمعة البيضاء، لكنهم في الوقت نفسه ينسون أهمية التسوق الآمن من خلال اتباع عدد من النصائح الهامة. 

ونقدم خلال السطور التالية نصائح للتسوق بأمان خلال موسم الجمعة البيضاء: 

نصائح للتسوق بأمان في موسم الجمعة البيضاء 

لاغتنام أفضل ما تقدمه عروض الجمعة البيضاء هذا العام بأمان، يجب اتباع إجراءات السلامة التالية:

- لا تثق بأي روابط أو مرفقات تتلقاها عبر بريدك الإلكتروني، وتحقق جيدًا من هوية مرسلها قبل فتح أي منها.

- تحقق جيدًا من صحة مواقع  المتاجر الإلكترونية التي تزورها قبل ملء أي معلومات شخصية عليها، اسأل نفسك: هل الرابط الخاص بالموقع صحيح؟ وهل هناك أي أخطاء إملائية أو أخطاء في التصميم؟

- استخدم حل حماية موثوقًا لتحمي جميع الأجهزة التي تستخدمها للتسوق عبر الإنترنت الذي يحمي مستخدميه من مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت.

- إذا كنت ترغب في شراء منتج من شركة غير معروفة، اقرأ مراجعات المنتج قبل اتخاذ أي قرار.

احذر من قرصنة الحساب المصرفي

- حتى إن اتخذت أكبر قدر من الحيطة، قد لا تعرف عن وقوعك ضحية للاحتيال قبل أن ترى كشف حسابك المصرفي أو كشف بطاقتك الائتمانية. 

لذلك، لا تنتظر حتى تصل هذه الكشوفات إلى صندوق بريدك إذا كنت تحصل عليها ورقيًا، بل احصل عليها فورًا عبر الإنترنت وتأكد من شرعية جميع الرسوم التي خُصمت منك. 

- إذا تبين أن أحدها غير مشروع، فاتصل مباشرة بمصرفك أو شركة بطاقة ائتمانك لإصلاح المشكلة.

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات أنه بينما يستعد المتسوقون لأحداث المبيعات الكبرى مثل موسم تخفيضات الجمعة بحثًا عن أفضل الصفقات، لاحظ خبراء أمن المعلومات استعداد المجرمين السيبرانيين والمحتالين لاستغلال هذا الطلب، في محاولة لسرقة البيانات الشخصية، والأموال، ونشر البرمجيات الخبيثة من خلال إغراءات التسوق الخادعة.

هجمات التصيد الاحتيالي 

في عام 2024، شن المجرمون السيبرانيون أكثر من 38 مليون هجمة تصيد احتيالي، منتحلين صفة منصات تجارية، ومصارف، وتجار تجزئة متخصصين بالمنتجات التقنية.

 ويتم تداول بيانات بطاقات الدفع المسروقة على نطاق واسع في منتديات الإنترنت المظلم، بأسعار تبدأ من 70 دولار وتصل إلى 315 دولار لكل مجموعة.

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