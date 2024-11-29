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خارج الحدود

ألمانيا تنشر نظام صواريخ "آرو 3" الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الروسية

آرو 3، فيتو
آرو 3، فيتو

تنوي ألمانيا نشر نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" في ولاية براندنبورج، بهدف الحماية من التهديدات الروسية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل السياسي فى البلاد، وهاجم معارضون إقدام الدولة على هذه الخطوة.

 

ألمانيا تنشر النظام الصاروخي الإسرائيلي آرو 3

من جانبها قالت سارا فاجنكنشت، زعيمة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، في تصريحاتها لمجلة "دير شبيجل"، إنها تحذر من سباق التسلح، مشددة على أن نظام "آرو 3" ليس صاروخًا هجوميًّا.

كما أوضحت، أن ولاية براندنبورج لا تمول هذا النظام الصاروخي الإسرائيلي، وأن قرار نشره جاء على المستوى الاتحادي، لكنها اعتبرت فى نفس الوقت أن الخطوة لن تؤثر في التحالف السياسي مع المستشار شولتس.

 

نظام "آرو 3" الإسرائيلي يثير أزمة سياسية في ألمانيا

وتأتي تصريحات سارا فاجنكنشت، ردًّا على موقف النائب في برلمان براندنبورج، سفين هورناوف، الذي أعلن أنه لن يصوت لصالح إعادة انتخاب ديتمار فودكه، من الحزب الاشتراكي، في منصب رئيس حكومة براندنبورج إذا تم نشر نظام "آرو 3" في قاعدة هولتسدورف الجوية قرب الحدود مع ولاية سكسونيا-أنهالت.

كما لفتت، إلى أن معارضة شراء هذا النظام الصاروخي الإسرائيلي، بسبب عدم فاعليته في التصدي للصواريخ الروسية لا تبدو منطقية، موضحة أن الأربعة مليارات يورو التي تم تخصيصها للصفقة كان يمكن استخدامها بشكل أكثر عقلانية.

وأكدت أنها قد أدلت بتصريحات مشابهة لـ صحيفة "مركيشه ألجماينه"، مشيرة إلى أن ولاية براندنبورج ليس لها تأثير في الأحداث التي تجري في قاعدة هولتسدورف.

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