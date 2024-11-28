بهدف السرقة، تفاصيل إحالة أوراق شاب للمفتي لقتله مسنة بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبري فى محافظة الغربية، بإحالة أوراق مساعد محصل غاز بمدينة زفتى، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا لتورطه في قتل سيدة مسنة لسرقتها.

ترجع تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي بـ محافظة الغربية عندما اكتشفت أسرة سيدة في العقد الثامن من عمرها تدعى "صباح.ا" وجود شبهة جنائية وراء وفاتها بعد دفنها بـ4 أيام وذلك أثناء توزيعهم ذهبها حسب وصيتها فلم يجدوه وبمراجعة بناتها وزوجة ابنها أكدن أنهن لم يجدن مصوغاتها الذهبية خلال عمليات التغُسيل والتكفين، وقاموا بالبحث عن الذهب ليكتشفوا أن هناك شخصًا دخل المنزل يوم الوفاة وخرج قبل وصول ابنها الذي اكتشف وفاتها وسقوطها على الأرض وتم إنهاء إجراءات الدفن والعزاء دون أي شك في وفاتها جنائيًا نظرًا لكبر سنها.



مندوب تحصيل يقتل مسنة بالغربية

وعقب انتهاء مراسم الدفن والعزاء، هم الجميع لتنفيذ وصية الراحلة في توزيع حُليها ومصوغاتها حسب وصيتها وما طلبته وأوصت به قبل الوفاة منهم إلا أنهم لم يجدوا حتي قرطها الذي لم تخلعه قط منذ عدة سنوات، وعندما قاموا بمراجعة كاميرات الشارع، اكتشفوا أن مندوب تابع لشركة تحصيل رسوم الغاز دخل المنزل وظل لمدة تزيد عن نصف ساعة ثم خرج، وعلي الفور قاموا بإخطار الشرطة، والتي تحركت علي الفور لتفريغ الكاميرات.



ونجحت مباحث زفتى بـ محافظة الغربية في كشف ملابسات الواقعة، وتم استخراج الجثة لوجود شبهة جنائية، وتبين أن المتهم تخلص منها بهدف السرقة وأن الجاني شخص يدعي م.ا، 25 سنة، حيث يستعين به محصل الغاز بالمنطقه بزفتي لمساعدته في تحصيل الفواتير ولا يعمل بشركة الغاز.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وعرضه علي النيابة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وقام بتمثيل الجريمة وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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