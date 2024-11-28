المؤبد لـ 5 متهمين بالاتجار في الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في الحشيش، والسجن ثلاث سنوات لحيازة أسلحة نارية غير مرخصة "فردي خرطوش"، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين: ممتاز ن.، وجرجس ف.، وسلطان ر.، وحامد ي.، وأندرو ب.، وجه لهم تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "بندقيتي خرطوش" دون ترخيص، وذلك في يوم 21 يناير 2024 بدائرة مركز العياط.

أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة هي بندقيتان خرطوش ماركة "SALVADOR"، صناعة تركية، عيار 12، سليمة وصالحة للاستخدام. كما كشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة عبارة عن 12 قطعة من الحشيش بوزن صافي 3812 جرامًا، والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأفادت التحقيقات العثور على صور لقطع الحشيش المضبوطة بحوزة المتهمين على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.