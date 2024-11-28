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حوادث

إحالة 4 متهمين بقتل طفلة في بولاق الدكرور للجنايات

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة شمال الجيزة 4 متهمين في واقعة قتل طالبة الصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها "فرج" و"سمية"، والتعدي على شقيقها "إبراهيم" بسلاح أبيض؛ إثر معركة دامية دارت بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة، بمنطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل العمد للطفلة "هنا" والشروع في قتل والديها، والتعدي على شقيقها.

 

تفاصيل التحقيق مع المتهمين ببولاق الدكرور 

 

وكان رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، تلقى بلاغا من الأهالي مفاده بوقوع مشاجرة في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من ترعة زنين ووجود قتيل ومصابين.

تحريات رجال البحث الجنائي، أفادت بنشوب مشادة كلامية بين طرف أول "فرج" ترزي وأسرته وطرف ثاني ( "م."، و"ح"، و"س"، و"ح") تحولت إلى مشاجرة تعدى على إثرها الطرف الثاني على الأول، عقب تجديد خلاف سابق وقع قبل 3 أشهر.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين تعدوا على "فرج" والد الطفلة "هنا" بالأسلحة البيضاء وسط الشارع حتى فقد وعية، وحال دفاع زوجته "سمية" عنه كالها أحد المتهمين بطعنة نافذة أسفل الصدر، ثم لاحق الطالبة بثلاث 3 طعنات في الجسد أوقعها قتيلة قبل إسعافها في المستشفى بعد عودته من المدرسة.

تمكن رجال مباحث القسم من إلقاء القبض على 3 متهمين وجار البحث عن المتهم الأخير "محمود." الهارب، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت النيابة قرارها السابق.

 

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