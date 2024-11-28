تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي عند مدخل قرية أبو غالب، بعد تسبب حادث انقلاب سيارة، تسببت في زحام مروري وإصابة 7 أشخاص بدائرة مركز منشأة القناطر، وتم نقلهم للمستشفي العام، ورفع السيارة عبر ونش.

وقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة وانقلابها بعد الكارتة، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

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