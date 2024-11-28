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واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

الموسيقار الروسي
الموسيقار الروسي بيتر ثيرمين، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها،  أقام الموسيقار الروسي بيتر ثيرمين حفلًا بمدينة نوشهير التركية بآلته الموسيقية "الثيرمين" التي تصدر أنغامًا دون لمسها.

موسيقار يقيم حفلة في تركيا بالثيرمين

وذكرت وكالة الأنباء الأناضول، أن  ثيرمين قدم  معزوفات تركية ومحلية بواسطة الآلة التي اخترعها جده عالم الفيزياء الموسيقار ليف ثيرمين العام 1919.

 

وفكرة عمل الآلة أنها تصدر الأنغام باستخدام المجال الكهرومغناطيسي دون الحاجة إلى لمسها من العازف.

وتجدر الإشارة إلى أن الثيرمين هي  آلة موسيقية غامضة، وهي من بقايا موسيقى الرعب والخيال العلمي القديمة، وخيار خارج عن المألوف وتعتبر أول آلة إلكترونية في العالم ومهدت الطريق للموسيقى الرقمية كما نعرفها اليوم.

كيف تعمل ألة الثيرمين

وتستخدم هذه الآلة الكهرباء لإنتاج دائرتين أساسيتين - واحدة تُغير درجة الصوت، وأخرى تُغير مستوى الصوت. ويتم التحكم في هذه المعلمات بواسطة هوائيين اثنين، أحدهما هوائي حلقي والآخر هوائي مستقيم مستقيم، على غرار الهوائي الموجود في الراديو.

تنتج كل دائرة سلسلة من الموجات الكهرومغناطيسية من أجل إنتاج درجة الصوت، تستخدم الدائرة الواحدة زوجًا من مذبذبات الترددات الراديوية المضبوطة، بما في ذلك مذبذب ثابت ومذبذب متغير. 

وينتج عن تحريك يديك بطريقة معينة حول أزرار التحكم في الهوائي إخراج صوتي غالبًا ما تتم مقارنته بمزيج من الساكسفون والآلات الوترية.

وعلى الرغم من صعوبة التعرف على هذه الآلة الموسيقية، إلا أنك ستجد أنها تُستخدم في عدد من المقطوعات الموسيقية والأغاني التي يؤديها الملحنون الكلاسيكيون اليوم.

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تركيا موسيقار الموسيقار الروسي بيتر ثيرمين الثيرمين العازف

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