أطعمة ومشروبات تناولها قبل النوم لتحسين مزاجك وصحتك النفسية

أطعمة ومشروبات تناولها قبل النوم، تؤثر التغذية بشكل كبير على الصحة النفسية والقدرة على الاسترخاء والحصول على نوم مريح؛ فاختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة قبل النوم يمكن أن يُساهم في تحسين المزاج، تخفيف التوتر، وتعزيز الراحة الذهنية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة قبل النوم يُمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة النفسية وجودة النوم.





وأضافت الدكتورة هدى، أن التركيز على المكونات الطبيعية والمهدئة، يُعزز من الاسترخاء ويساعد في التغلب على القلق والتوتر، مع الحرص على تجنب المحفزات مثل الكافيين والأطعمة الثقيلة.

ويمكن أن يصبح وقت ما قبل النوم فرصة لتحقيق راحة نفسية وجسدية حقيقية، من خلال اختيار الأطعمة التي تحتوي على مكونات مهدئة ومريحة؛ مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تؤثر على هرمونات السعادة والنوم، مثل السيروتونين والميلاتونين.



العلاقة بين التغذية والصحة النفسية



النظام الغذائي الصحي لا يقتصر على تحسين الحالة الجسدية فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحسين المزاج وتعزيز الصحة النفسية. فهناك أطعمة تساعد في تقليل مشاعر القلق والاكتئاب، وأخرى تُحفز الشعور بالهدوء والراحة.



كما أن توقيت تناول الطعام ونوعيته قبل النوم لهما دور أساسي في ضبط الإيقاع البيولوجي للجسم، ما يُعزز النوم العميق ويقلل من الاستيقاظ المتكرر.



أطعمة مفيدة للصحة النفسية قبل النوم

أطعمة قبل النوم

الموز:

يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات وتقليل التوتر. كما أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يُساهم في إنتاج السيروتونين الذي يُعزز المزاج والميلاتونين الذي يُحفز النوم.

اللوز وعين الجمل:

المكسرات مثل اللوز وعين الجمل، تحتوي على المغنيسيوم وأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تُحسن وظائف الدماغ وتُقلل من القلق. كما أن الجوز يُعتبر مصدرًا طبيعيًا للميلاتونين، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتحسين جودة النوم.

الشوفان:

يُعتبر الشوفان من الكربوهيدرات المعقدة التي تُحفز إنتاج السيروتونين، ما يُساعد في تحسين المزاج. كما أنه مصدر غني بالألياف، ما يُساعد في استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل.

منتجات الألبان:

اللبن والزبادي والجبن تحتوي على الكالسيوم الذي يُساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز إنتاج الميلاتونين. تناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم يُمكن أن يُساعد في الاسترخاء وتحسين المزاج.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، التي تُساعد في تخفيف التوتر. كما تُحفز إنتاج الإندورفين، ما يُعزز الشعور بالسعادة.

العسل:

تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم يمكن أن يُساعد في تهدئة الأعصاب. العسل يُحفز إنتاج الجليكوجين، الذي يمنع الدماغ من إرسال إشارات الاستيقاظ بسبب نقص الطاقة.

البطاطا:

تُعتبر مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة التي تُعزز من إنتاج السيروتونين. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يُساعد في استرخاء العضلات وتحسين النوم.

البيض المسلوق:

مصدر ممتاز للبروتين الذي يُحافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال الليل، ما يُساهم في تقليل الاستيقاظ المفاجئ.

مشروبات مفيدة للصحة النفسية قبل النوم.

أطعمة لتحسين النفسية

شاي البابونج:

يُعتبر شاي البابونج من أشهر المشروبات المهدئة للأعصاب. يحتوي على مضادات أكسدة تُساهم في تقليل القلق وتحفيز الاسترخاء.

الحليب الدافئ:

يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يُساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز إنتاج هرمونات السعادة.

شاي اللافندر:

يُعرف بقدرته على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر. تناول كوب منه قبل النوم يُساهم في تحسين جودة النوم.

مشروب الكركم بالحليب:

يحتوي على الكركمين، الذي يُعد مضادًا طبيعيًا للالتهابات ومُحسنًا للمزاج. يُمكن إضافة الكركم إلى الحليب الدافئ للحصول على مشروب مهدئ.

شاي النعناع:

النعناع يحتوي على مكونات تُساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يُحسن من الراحة النفسية.

مشروب اليانسون:

يُعتبر من المشروبات التقليدية المهدئة التي تُخفف من التوتر والقلق.

شاي الأخضر منزوع الكافيين:

يحتوي على مركب "الثيانين" الذي يُحسن من الهدوء النفسي ويُقلل من مستويات التوتر.

نصائح عند تناول الأطعمة والمشروبات قبل النوم



وتقدم الدكتورة هدى، مجموعة من النصائح التي تساعد على نوم هادئ.

الاعتدال في الكمية:

تناول وجبة خفيفة قبل النوم بدلًا من وجبة ثقيلة لتجنب اضطرابات الهضم التي قد تؤثر على جودة النوم.

تجنب الكافيين:

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي العادي والمشروبات الغازية، لأنها تُحفز النشاط وتُعيق النوم.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون:

السكريات والدهون المشبعة قد تُسبب تقلبات في مستويات الطاقة، ما قد يؤدي إلى الأرق.

الالتزام بوقت محدد:

يُفضل تناول هذه الأطعمة والمشروبات قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل لإعطاء الجسم الوقت الكافي للهضم.

أطعمة ومشروبات يُفضل تجنبها قبل النوم

الأطعمة الحارة:

قد تُسبب اضطرابات في الهضم أو حرقة معدة تُعيق النوم.

المشروبات الغازية:

تحتوي على الكافيين والسكريات المضافة التي قد تُسبب الأرق.

اللحوم الدهنية:

تحتاج إلى وقت أطول للهضم، مما قد يُسبب الشعور بعدم الراحة.

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