أطعمة تساعدك على مواجهة اكتئاب الخريف، والوقاية منه

أطعمة لمواجهة اكتئاب الخريف، خلال فصل الخريف، يعاني البعض من اضطرابات في الحالة النفسية، تُعرف غالبًا باسم "اكتئاب الخريف"، ويرتبط هذا الاكتئاب بتغيرات المناخ وقصر النهار مما يؤدي إلى تقلبات في مستويات الهرمونات مثل السيروتونين والميلاتونين في الجسم.

وأوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأطعمة تلعب دورًا هامًا في تحسين المزاج والنوم. ومواجهة اكتئاب الخريف.

أفضل أطعمة لمواجهة اكتئاب الخريف

أطعمة صحية

وأضافت الدكتورة هدى، أنه يمكن أن تؤثر الأطعمة على المزاج بشكل كبير، وتساهم بعض الأطعمة الغنية بالمغذيات في تعزيز الصحة النفسية وتقليل أعراض اكتئاب الخريف.

ولذلك لابد من تناول وجبات غذائية متوازنة تتضمن البروتينات، الألياف، الدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لممارسة التمارين الرياضية والنوم الجيد قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أن يساهم في تحسين الصحة النفسية وتجنب تأثيرات التغيرات الموسمية.



وفيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، أهم أ الأطعمة التي تحتوي على مواد طبيعية تساعد في مواجهة اكتئاب الخريف.

1. الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، والتونة غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي ترتبط بتحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات الالتهاب في الجسم. الأوميجا-3 يساعد على تعزيز وظائف الدماغ وزيادة إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم المزاج. تناول وجبة تحتوي على السمك مرتين في الأسبوع يمكن أن يكون مفيدًا لمكافحة الاكتئاب.



2. المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل الجوز (عين الجمل) واللوز، والبذور مثل بذور الكتان والشيا، على نسب عالية من أحماض الأوميجا-3 والمغنيسيوم، الذي يُعتبر معدنًا مهمًا لتحسين صحة الدماغ والمزاج. المغنيسيوم يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين، ويقلل من التوتر ويحسن الشعور بالراحة النفسية. تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة النفسية.

3. الخضروات الورقية الخضراء

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق غنية بحمض الفوليك الذي يعزز من إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في الشعور بالسعادة والراحة النفسية. أظهرت بعض الدراسات أن نقص حمض الفوليك مرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب، لذا يُنصح بإدراج الخضروات الورقية في الوجبات اليومية لتحسين المزاج.

4. البقوليات

البقوليات مثل العدس والفاصوليا تحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك والمعادن الأخرى مثل الحديد والزنك. هذه العناصر الغذائية تعزز مستويات الطاقة وتقلل من التعب، مما يساعد على مواجهة الشعور بالاكتئاب المرتبط بتغير الفصول. يمكن تناول البقوليات كجزء من وجبة غذائية متوازنة مع الخضروات لتحسين الفائدة.

5. الشوكولاتة الداكنة

تُعد الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي تساعد على تحسين المزاج بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والمواد التي تعزز من إفراز الهرمونات السعيدة مثل الإندورفين والسيروتونين. تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (بتركيز كاكاو بنسبة 70% فأكثر) يمكن أن يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق، دون الإفراط للحفاظ على الفوائد الصحية وتجنب السعرات الزائدة.

أطعمة لتحسين المزاج

6. البطاطا

تعتبر البطاطا مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات الصحية، والتي تساهم في زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ. كما تحتوي على فيتامين ب6 الذي يلعب دورًا هامًا في تقليل الشعور بالتعب وتحسين المزاج. يمكن تحضير البطاطا الحلوة بطرق صحية مثل الشواء أو السلق.

7. التوت والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تُعتبر الفواكه مثل التوت الأزرق، التوت الأسود، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والتوتر التأكسدي. هذه الفواكه تساعد على تقوية المناعة وتعزيز صحة الدماغ، مما يقلل من تأثيرات الاكتئاب الموسمي.

8. الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنع التقلبات الحادة في الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في المزاج. تناول الحبوب الكاملة يساعد على تحقيق شعور بالشبع والاسترخاء، كما تحتوي على فيتامين ب الذي يُحسن من صحة الأعصاب.

9. البيض

يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين د وفيتامين ب12 والتربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين. هذه العناصر الغذائية تدعم صحة الدماغ وتعزز الطاقة والمزاج. تناول البيض كجزء من وجبة الإفطار يمد الجسم بالطاقة ويُعزز الحالة النفسية.

10. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية مثل الثيانين، الذي يساعد على تقليل التوتر والقلق. يمكن لشرب كوب من الشاي الأخضر في الصباح أن يعزز الشعور بالهدوء والتركيز.

