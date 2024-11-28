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انتخاب حازم بدر رئيسا لإتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

انتخاب حازم بدر رئيسا
انتخاب حازم بدر رئيسا لإتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

أعلنت مساء اليوم الخميس نتيجة المرحلة الأخيرة للإنتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2025/2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتى أسفرت عن فوز الطالب حازم بدر الدين جمعة بالفرقة السادسة بكلية الصيدلة بمنصب رئيس إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والطالب جابر السيد جابر بالفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

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   جرت عملية الانتخاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، ومشاركة رؤساء ونواب الإتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية.

   وفى كلمته عقب إعلان نتيجة الإنتخابات هنأ الدكتور قنصوة، الطلاب الفائزين، وقدم الشكر لإتحاد الطلاب السابق على جهدهم خلال العام الماضي مؤكدًا دعم الجامعة لإتحاد الطلاب الجديد

جامعة الإسكندرية كما تعلن نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 

 وأكد أن الجامعة شهدت تجربة ديمقراطية حرة للممارسة الانتخابية، لافتًا إلى أهمية الأنشطة والفعاليات الطلابية في تشكيل الشخصية المتكاملة للطلاب وصقل مهاراتهم وإبراز مواهبهم وإعداد كوادر قيادية للمستقبل

 وطالب رئيس الجامعة إتحاد الطلاب الجديد بتحمل المسؤولية لخدمة كل المجتمع الطلابي وتشكيل مجموعات عمل لتطوير الحرم الجامعي والارتقاء بعدد ومستوى الأنشطة الطلابية والخدمية بمختلف كليات الجامعة

وأشار الدكتور قنصوة أن الجامعة تبذل كل الجهد لتحقيق جودة تعليمية متميزة من خلال البرامج التي تقدمها والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية، وتطبيق مخرجات البحث العلمي لبناء اقتصاد المعرفة عبر حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park، وإنشاء فروع لجامعات دولية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وتطوير معامل المرحلة الجامعية الأولى لتوافق احدث المعايير العالمية.

    وأشار الدكتور على عبد المحسن إلى أن الانتخابات صارت بصورة هادئة، لافتًا إلى الإقبال الكبير الذى شهدته الانتخابات الطلابية من قبل الطلاب، وأكد على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية التى تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لتنمية الولاء والانتماء للوطن مقدما شكره للمجهود المبذول من عمداء ووكلاء الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب لخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

  بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشيح بالانتخابات الطلابية ١٣٠٤ طالب وطالبة وعدد المقبول أوراقهم ١١٤٦ طالب وطالبة وفاز كل من الطالبة ايسل محمود من كلية الحاسبات وعلوم البيانات بأمانة لجنة الأسر الطلابية والطالبة هنيا عبد الخالق من كلية الزراعة بأمانة اللجنة الفنية والطالبة ميار سامح من كلية العلوم بأمانة اللجنة الرياضية والطالب مهيمن أحمد من كلية الآداب بأمانة اللجنة الثقافية والطالب محمود خميس من كلية العلوم بأمانة لجنة الجوالة والطالب محمد خالد من كلية التربية بأمانة اللجنة الاجتماعية والطالب سيف احمد من كلية الطب بأمانة اللجنة العلمية.

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جامعه الإسكندرية اتحاد الطلاب الدكتور عبد العزيز قنصوة بكلية الصيدلة السياحة والفنادق الدكتور على عبد المحسن

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