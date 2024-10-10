أسسها يهودي عراقي قبل 100 عام، حكايات سموحة أرقى مناطق الإسكندرية (بث مباشر)

تعد محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عروس البحر الأبيض المتوسط. تشتهر بتعدد المناطق والميادين والمنشآت التاريخية والأثرية والتى لها عراقة وذات تاريخ عريق منذ القدم لما تحتويه من معالم تاريخية. تلقب بعروس البحر الأبيض المتوسط. أسسها الإسكندر الأكبر في سنة 332 ق.م وقد سميت باسمه.

فيتو أجرت بثا مباشرا للتعرف على تاريخ معالم منطقة سموحة وأسباب تسميتها وتاريخها العريق منذ القدم.

تضم الإسكندرية العديد من المناطق القديمة والتى تحتوى بداخلها على منشآت ومبانى وأماكن مميزة تعد مقصد لزوارها من كافة دول العالم والمحافظات المجاورة ومنها منطقة سموحة وكرموز والمعمورة والمنتزة وبحري ومحطة الرمل بشرق وغرب المدينة الساحلية

منطقة سموحة

وتعد منطقة سموحة شرق مدينة الإسكندرية، من الأحياء الحديثة والراقية، بالرغم من ابتعادها عن كورنيش البحر، إلا أن هذه المنطقة بالتحديد، من أكثر المناطق جذبا للسكان، لما تتمتع به من ميادين وشوارع واسعة، ومنشآت ترجع تاريخها إلى العصور القديمة.

تسميتها وتاريخها

ترجع تسميتها إلى جوزيف سموحه وهو يهودى عراقى في عام ١٩٢٤،وهذه المنطقة، تعد من المواقع المتميزة، لقربها من مطار النزهة، ومحطة قطار سيدى جابر، وقرى أبيس ومداخل منطقة الرابعة الناصرية الجديدة، ومن أهم المنشآت والميادين التي تضمها هذه المنطقة، ميدان فيكتور عما نويل والإبراهمية وميدان على بن أبى طالب، ومبنى مديرية أمن الإسكندرية وبعض الأندية الرياضية والتي منها نادي الجياد وسموحة.

ميدان فيكتور عما نويل

ويرجع تسميته إلى الملك فيكتور عما نويل الثالث آخر ملوك دولة إيطاليا، ويعد هذا الميدان، شاهد على الثورات التي قام به جموع الشعب المصرى، للمطالبة بخلع نظام مبارك ومن ثم نظام الإخوان في ٣٠ يونيو، إلا أن هذا الميدان يتوسط المنطقة، وينتشر به الأشجار الكثيفة، ويتفرع منه بعض الشوارع والأنفاق والتي منها نفق مصطفى كامل.

ميدان الإبراهيمية

ويعد من أقدم الميادين، والتي يقرب من ميدان عما نويل على بعد أمتار، ويفرع به بعض الشوارع، والتي منها شارع فوزى معاذ والجواهر، والتي يتوسط منطقة سموحة.

وتضم منطقة سموحة بعض الأندية الجماهيرية العريقة والتى منها نادى سموحة الرياضى ونادى الجياد ونادى الاتحاد السكندرى والتى لهم من قاعدة جماهيرية عريقة وممثلى المحافظة فى الدورى الممتاز المصري بالإضافة إلى المساحة الكبيرة لهم، وضم الكثير من الألعاب المختلفة والتى تتنافس فى الدوريات والبطولات المختلفة.