فشلت الشرطة في كشف هوية الجاني، طالبة تركية تكشف تفاصيل جريمة وقعت قبل 6 سنوات

في واقعة غريبة من نوعها، تسببت طالبة بإحدى المدارس بتركيا ف ي كشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 6 سنوات.

طالبة مدرسية تكشف جريمة قتل وقعت قبل 6 سنوات

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طالبة مدرسة بمدينة إسطنبول كشفت عن جريمة قتل سرية وقعت قبل ست سنوات، وفشلت الشرطة حينها في الوصول لهوية القاتل وفك لغز الجريمة، قبل أن تبدأ تحقيقاتها مجددًا بعد تلك السنوات.

وأبلغت مرشدة اجتماعية في مدرسة بمدينة إسطنبول، الشرطة، بأن إحدى طالباتها قدمت معلومات صادمة عن مقتل أختها بعمر خمس سنوات عام 2018، على يد والدها.

واستجابت الشرطة لذلك الاعتراف، وأوقفت الأب بتهمة قتل ابنته "مليكة ايشيوك"، ووضع جثتها في كيس بعد لفها بقماش، ورميها في بحيرة.

الشرطة تفتح التحقيق مجددا في جريمة القتل

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة أوقفت أيضًا، الزوجتين السابقتين للأب، للتحقيق فيما إذا كانتا على علاقة بالجريمة.

وكانت الشرطة قد حققت مطولًا في وفاة مليكة الصغيرة دون جدوى، بعد أن عثر صيادون على جثتها في بحيرة خلف سد مياه في إسطنبول.

لكن المعلومات الجديدة من الأخت، منحت الشرطة أدلة جديدة، اعترف معها الأب، في التحقيقات، أنه ألقى بجثة ابنته في البحيرة.

وحتى الآن، ينفي الأب قتل طفلته، ويقول إنها ماتت بسبب الإهمال.

وفي أبريل عام 2018، علقت قطعة قماش ثقيلة في صنارة أحد الصيادين، في بحيرة سد "سازلي بوسنا" في منطقة "أرناؤوط كوي"، في شمال غرب إسطنبول، ليفاجئ بأنها تحتوي جثة الطفلة مليكة.

ولم تستطع تحقيقات الشرطة حينها إدانة أي أحد من عائلة الطفلة في جريمة قتلها، لتنتهي القصة عند ذلك الحد، قبل أن تكشف الأخت السر.

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