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مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن مدمن مخدرات ارتكب، مجزرة مروعة في مدينة إسطنبول، عندما قتل أربعة أشخاص، وكان والديه من بينهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن ينتحر بالمسدس ذاته.

مدمن مخدرات يرتكب ٣ جرائم في إسطنبول خلال  يوم واحد 

وبدأت الجريمة عندما زار  شخص يدعى "بهتيار ألاداغ" منزل أسرته في منطقة "بيوك جكمجه" في غرب إسطنبول، وتشاجر مع والديه وشقيقته، ثم أطلق  النار عليهم، وأردى  والديه قتيلين، وتعرضت شقيقته لإصابة حرجة.

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وتوجه القاتل بعد جريمته تلك، نحو صالون حلاقة في منطقة أخرى من إسطنبول، تعمل فيه زوجته، حيث باغت العاملين هناك بإطلاق النار، فقتل أحد العاملين وأصاب زوجته وزوج شقيقته.

وغادر القاتل نحو وجهة ثالثة، حيث وصل إلى ابن عمه، وقتله أيضًا، قبل أن يعود لسيارته ويطلق النار على نفسه، منهيًا فصول جرائمه المتلاحقة في زمن قصير.

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مدمن مخدرات أسطنبول مخدرات

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