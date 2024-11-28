ضبط 20 طن مواد بناء مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بالمنيا

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر داخل مستودع بالزقازيق

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية برفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية السادة أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات حيث تم المرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن صبط مستودع أسمنت داخله 10 أطنان مجهول المصدر.

ضبط 10 أطنان حديد مجهول المصدر داخل مستودع في الزقازيق

كما تم ضبط أحد مستوعات الحديد والأسمنت بناحية مركز الزقازيق يعمل بدون ترخيص وبالتفتيش داخل المستودع تم ضبط كمية من حديد التسليح قدرها عشرة طن حديد بدون فواتير وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره

ضبط 200 شيكارة أسمنت مجهول المصدر في الزقازيق

وكذا كمية من الأسمنت قدرها 200 شيكارة أسمنت بإجمالي كمية قدرها 10 طن أسمنت غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وتم تحرير محضر 36171 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب المستودع.

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