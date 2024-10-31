الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

تموين الشرقية يضبط 24 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر

المهندس عبد الكريم
المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية .

تموين الشرقية: ضبط 23 طن أسمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

الإدارة العامة للتجارة الداخلية 

 وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتي ومفتشي الرقابة التجارية، وذلك بدائرة مركز ديرب نجم بشن حملات تموينية على المحال التجارية والمخازن، وأسفرت عن تحرير أربعة محاضر.

 وشنت إدارة تموين أبوكبير حملة مكبرة برئاسة  محمد عبد الرحمن مدير الإدارة بالاشتراك مع حملة مباحث التموين، للتفتيش على المحال التجارية ومحال بيع الأسمدة وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط خمس محاضر تموينية وضبط كميات مختلفة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

 

حملة بمشتول السوق 

 وقام قطاع جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي بالاشتراك مع حملة مشتول السوق برئاسة  نشوي رابح  بشن حملة والمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز مشتول السوق، وأسفرت الحملة عن تحرير أربعة محاضر وضبط 2 طن ردة نخالة وأكياس مجهولة المصدر وضبط لحوم أعلاف مجهولة المصدر أيضا. 

 

تحرير خمس محاضر بمنيا القمح

 وباستكمال أعمال الحملات التموينية والرقابية على الأسواق بدائرة المحافظة لضبط الخارجين عن القانون، وبالاشتراك مع حملة منيا القمح برئاسة  طلعت رشدي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت عن تحرير خمس محاضر .

 

تموين الشرقية: ضبط 13 طن دقيق وسكر مخازن بحملات بالزقازيق

تحرير 148محضرا متنوعا ببلبيس

 وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة  أحمد مرسي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بشن حملة تفتيشية والمرور على المخابز والمخازن والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن وتحرير (٢٣) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن أسعار، وكذلك 125 محضرا لأصحاب المخابز أيضا، بالإضافة إلى وجود سلع غذائية وأعلاف مجهولة المصدر.

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تموين الشرقية: ضبط 23 طن أسمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

تموين الشرقية: ضبط 35 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

تموين الشرقية: ضبط 118 طن مواد بناء مجهولة المصدر بكفر صقر

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