الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

ضبط 13 طن مواد غذائية
ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية: إنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

تموين الشرقية: حملات رقابية مشددة على الأنشطة التجارية

وصول الدعم لمستحقيه 

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين قطاع الجنوب

حيث  قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن، ومصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية، وشرين صبرى المفتشة بالإدارة بمدينة العاشر من رمضان، بالمرور على مخازن السلع والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير عشرة محاضر بتموين العاشر من رمضان.

حملة تموينية بأولاد صقر

كما قامت حملة إدارة تموين أولاد صقر برئاسة الأستاذ محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة وتمكنت الحملة من تحرير ثلاث محاضر كان أولهم المحضر رقم ١٢٢٠٥ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع أسمدة مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ شيكارة سماد مجهول المصدر بإجمالى 5 طن سماد.

 تموين مركز بلبيس

هذا وقد تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة من تحرير ٢٣ محضر  إثبات حالة خلال حملات تموينية على المخابز البلدية بناحية مركز الزوامل ومركز أنشاص الرمل ومركز غيتة.

تموين الشرقية: ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

الحملة على الأنشطة التجارية 

وقد استكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية  وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (٦) محاضر جنحة بدائرة بندر بلبيس منها المحضر رقم ٦٧٣٣ لعام ٢٠٢٤ ضد/ صاحب محل سرجة لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بدون بيانات وتظهر عليه علامات الفساد.

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية جهازحماية المستهلك مباحث التموين الطب البيطري رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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