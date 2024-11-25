جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لخدمة أهالي مطول بمركز أطسا

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قافلة طبية وتوعوية شاملة، لخدمة أهالي قرية مطول، التابعة لمركز إطسا، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، اليوم الإثنين بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول ومدرسة مطول الابتدائية، شارك في القافلة كل من مديرية التربية والتعليم، وكليات الطب والخدمة الاجتماعية والتربية للطفولة المبكرة.

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التي حضرت إلى الوحدة الصحية.

مساهمة كلية الخدمة الاجتماعية في القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الخدمة الاجتماعية عقدت ندوة لطلاب مدرسة مطول الابتدائية بعنوان المشاركة المجتمعية في بناء الإنسان تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتُسهم في تحسين الظروف المعيشية وتطوير الوعي لدى الأفراد، كما أن مشاركة الجميع، من طلاب وأسر ومؤسسات، في الأنشطة الاجتماعية والبيئية والصحية تسهم بشكل فعال في خلق بيئة تعليمية وصحية أفضل، ما ينعكس إيجابيًّا على حياة الإنسان وتقدمه، من منطلق أن بناء الإنسان يبدأ من مرحلة الطفولة من خلال الوعي المجتمعي وتعليم الأجيال القادمة أهمية المشاركة المجتمعية يساعد في بناء مجتمع قادر على تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام.

مشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة في القافلة

وشاركت كلية التربية للطفولة المبكرة، بندوة توعوية حول موضوع التنمر وأثره في الصحة النفسية للأطفال، وتناولت التنمر كسلوك عدواني يستهدف الفرد بهدف إيذائه نفسيًّا أو جسديًّا، وقد يكون له تأثيرات عميقة على الشخص المتعرض له، خاصة في مرحلة الطفولة. والتنمر يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة، مثل المدارس، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على نفسية الطفل والأصدقاء بالمدرسة، ويحب الوقوف ضد هذه الظاهرة أو طلب المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب بعضهم على التصدي للتنمر والتغلب عليه، والوقاية تبدأ من التنشئة السليمة والتوجيه الصحيح.

وتستمر جامعة الفيوم في تنظيم القوافل الطبية والتوعوية والبيطرية الشاملة، خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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