بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، وكنيسة مارجرجس بمدينة الفيوم، لقاءا توعويا للسيدات داخل كنيسة مارجرجس وسط مدينة الفيوم.

وذلك بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بالشركة والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائيه والري بالفيوم والمهندس محمد مختار مدير عام التوجيهية المائي، والأب صليب وكيل مطرانية الفيوم، يهدف اللقاء إلي حث السيدات علي ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي.

الهدف من تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية

كما تهدف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من اللقاء نشر ثقافة الترشيد وغرس قيم سلوكية إيجابية لدي افراد المجتمع وخاصة الفئات الأكثر تعاملًا مع المياه، لترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي مصادرها من التلوث في ظل الموارد المائية المحدودة، التي تتطلب تكاتف وتشارك كافة فئات المجتمع للحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار حفاظًا علي الأجيال القادمة.

دور الكنيسة في الحفاظ علي كل نقطة مياه

كما تلعب الكنيسة دورًا هامًا في الحفاظ علي مشروعات البنية التحتية، سواء محطات مياه الشرب اومشروعات الصرف الصحي، ويقع علي عاتق الكنيسة مسئولية دينية ووطنية تستوجب حماية المياه والحفاظ عليها، لضمان استدامة الخدمة واستمرارها مما يعود بالنفع علي حياة المواطنين، بجانب ترشيد استهلاك المياه عن طريق إحكام غلق الحنفيات وعدم تركها مفتوحة بعد الاستخدام، وإصلاح الحنفيات التالفة، وتنفيذ صيانة دورية لأعمال السباكة المنزلية أو حتى السباكة الخاصة بالمصالح الحكومية والإبلاغ عن أي تسريبات أو تعدي علي خطوط مياه الشرب الناقلة علي الخط الساخن 125 والذي يعمل علي مدار اليوم.

علاوة علي الحفاظ علي مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بداخلها مما يؤدي لانسدادها بالشوارع مما يؤثر علي صحة المواطنين العامة فالسلوكيات الصحيحة لابد من تبنيها ونشرها علي جموع المواطنين وتطبيق نظم الترشيد الحديثة المتمثلة في تركيب القطع الموفرة التي توفر تدفق كميات مياه الشرب داخل صنابير المياه وسوء.

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