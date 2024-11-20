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جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات

ورشة تدوير المخلفات،
ورشة تدوير المخلفات، فيتو

نظمت جامعة الفيوم، ورشة عمل عن "إعادة تدوير المخلفات وكيفية الحفاظ على البيئة"، استعدادا للمشاركة الجامعة في مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لافلام البيئة والفنون المعاصرة،

اعادة تدوير المخلفات مسئولية اجتماعيةلكل أفراد المجتمع

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عاصم  العيسوي،  ان ورشة تدوير المخلفات أحد أنشطة الجامعة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة،  التي تركز على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام لخامات البيئة، وتعكس التزام الجامعة  بتعزيز تلك الثقافة بين الشباب وتشجيعهم على التفكير في حلول مستدامة لمشاكل البيئة، وأن إعادة التدوير ليست مجرد عملية بيئية، بل هي مسؤولية اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

 

مشاركة الجامعة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي الاول لافلام البيئة والفنون المعاصرة

فيما قال منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، الدكتور  وائل طوبار،  أن هذه الندوة  ضمن فعاليات اليوم البيئي، استعدادًا لمهرجان الفيوم السينمائي في نسخته الأولى، الذي سيعقد في 25 نوفمبر الجاري ويمثل فرصة فريدة للتوعية حول الجوانب البيئية، معربًا عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة بفيلم عن البيئة في محافظة الفيوم، ليكون ممثلًا للجامعة في  مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لافلام البيئة والفنون المعاصرة.

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الإدارة المتكاملة لمخلفات البيئة 

كما تضمنت الفعاليات ندوة للتوعية البيئية بعنوان “الإدارة المتكاملة للمخلفات” بقاعة المؤتمرار بكلية الحقوق تم خلالها مناقشة استراتيجيات فعالة لإدارة المخلفات وكيفية الحفاظ على البيئة المحيطة بطرق مستدامة، كما شملت الورشة مسابقات بيئية وجوائز للطلاب لتحفيزهم على المشاركة الفعالة.

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