الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محافظ الفيوم يفتتح الدورة الأولي لمهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

افتتاح مهرجان الفيوم
افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الإثنين ، النسخة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الاول لافلام البيئة والفنون المعاصرة، حضر الافتتاح الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والفنانين إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، احمد فتحي، احمد مجدي، احمد العايدي، وشمل حفل الافتتاح كلمات لإدارة المهرجان، ومحافظ الفيوم، وفقرة فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية.

كلمة وزير جودة البيئة الفلسطينية عن المهرجان

كما تضمن حفل الافتتاح كلمة  للدكتورة نسرين التميمي، وزيرة سلطة جودة البيئة الفلسطينية تحدثت فيها عن  التفاصيل التي تخص البيئة وما تعانيه بلادها في هذا الشأن، وأهمية وجود أحداث فنية تهتم بالبيئة.

يوم فلسطيني من ايام المهرجان

يذكر إن مهرجان الفيوم يحتفي احتفاءً خاصًا بفلسطين خلال دورته الأولى من خلال اختيارها ضيف شرف الدورة، ويتم تنظيم يوما كاملا يتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة بحضور عدد من قيادات السفارة الفلسطينية وعدد من نجوم وصناع السينما، وسيكون يوم 28 نوفمبر هواليوم الفلسطيني،  ويبدأ بافتتاح يحضره ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ويضم  بازار للمنتجات الفلسطينية   وعرض لمشغولات التراث الفلسطيني، وعرض أزياء فلسطيني لتصميمات عصرية مستوحاة من التراث صممتها الإعلامية الفلسطينية نضال الناطور.

كما يتضمن اليوم  الفلسطيني، دبكة فلسطينية، وعرض أفلام "من المسافة صفر"، مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهي أفلام من غزة تم تصويرها تحت وطأة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك في قوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي، وفي لفتة طيبة يمنح مركز الناطور للدراسات والأبحاث جائزة مالية قدرها ألف دولار لمخرجي أفلام المسافة صفر تقديرا على جهودهم وإبداعهم رغم صعوبة الظروف المحيطة.

بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس

مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة


ينظم مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة،  مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم مهرجان الفيوم الدولي للافلام والفنون المعاصرة فسطين إدارة المهرجان البيئة الفلسطينية السفارة الفلسطينية الفنون المعاصرة سلطة جودة البيئة الفلسطينية فرقة رضا للفنون الشعبية محافظ الفيوم وزارة الثقافة

مواد متعلقة

بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس

محافظ الفيوم يشهد مراسم قرعة الحج ويهنئ الفائزين

مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى

الأكثر قراءة

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية