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رياضة

حقيقة توقيع عقوبة على محمد معروف بسبب مباراة الأهلي والاتحاد

محمد معروف، فيتو
محمد معروف، فيتو

اتحاد الكرة، تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم، لاستعراض أبرز الحالات التحكيمية بالأسبوع الثالث من المسابقة.

وترددت أنباء باتخاذ اللجنة قرارا بعقوبة محمد معروف حكم مباراة الاهلي والاتحاد السكندري  التى أقيمت أمس فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الممتاز.

ونفي مصدر ما تردد حول عقوبة محمد معروف حيث أكدت اللجنة أن ركلة جزاء حسين الشحات صحيحة ولا يوجد ركلة جزاء للاتحاد السكندري.

وحذرت اللجنة من انفعال محمد معروف مع اللاعبين والمدربين خلال المباريات وهو ما ظهر في مباراة الأهلي والاتحاد حيث اشتكى مسؤولو زعيم الثغر من طريقة تعامل معروف معهم.
 

وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجا ومصورا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

واتفقت اللجنة على ﻿عقد اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم ﻿توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على ﻿أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.

كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم. 

 

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

  • محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
  • تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

 

 

 

 

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