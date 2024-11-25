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رياضة

اتجاه لإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور لخرق تعليمات لجنة الحكام

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

 اتحاد الكرة، تعقد لجنة الحكام برئاسة ياسر عبدالرؤوف، اجتماعا خلال ساعات لبحث آخر الملقات التحكيمية.

ويسود داخل اللجنة اتجاه قوي لإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور، لاختراق تعليمات اللجنة بعدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذرت لجنة الحكام من استخدام السوشيال ميديا وهو ما خالفه الحكم الدولي.

 

رفض طلب رئيس لجنة الحكام بزيادة حكم ثالث بغرفة تقنية الفيديو

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، طلب رئيس لجنة الحكام بزيادة حكم ثالث بغرفة تقنية الفيديو بعد سلسلة الأخطاء التحكيمية التي تكررت من غرفة الفار في مباريات الدوري وصعوبة إعادة الكثير من اللقطات في المباريات، بسبب عدم وجود ميزانية كافية لتواجد حكم ثالث للفار فضلا عن اقتراب المجلس للرحيل عن الجبلاية  وتسليم المهمة لمجلس جديد.

وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجا ومصورا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

واتفقت اللجنة على ﻿اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم ﻿توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على ﻿أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.

كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم. 

 

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

  • محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
  • تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

 

 

 

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