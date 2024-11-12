تأكيدا لفيتو، قرارات حازمة للجنة الحكام بشأن التعامل مع الإعلام والسوشيال

لجنة الحكام، أصدرت لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، عددا من القرارات والتعليمات الصارمة لجميع الحكام، في سعيها نحو ترتيب البيت التحكيمي من الداخل، وإعادة الانضباط لمنظومة التحكيم والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية التي شهدتها مباريات الدوري الممتاز في الجولتين الافتتاحيتين من المسابقة.

أبرز قرارات لجنة الحكام

وجاءت أبرز القرارات التي اتخذتها لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف على النحو التالي:

قرارات لجنة الحكام، فيتو

وكانت فيتو قد انفردت السبت الماضي بأول فرمان لرئيس لجنة الحكام الجديد ياسر عبد الرؤوف بحظر التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وتوعد المخالفين بقرارات رادعة

لمطالعة الخبر: رئيس لجنة الحكام يحظر تعامل الأعضاء مع الإعلام ويهدد بعقوبات رادعة

إقالة لجنة محمد فاروق وإبراهيم نور الدين

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

تشكيل لجنة الحكام الجديدة

وقرر اتحاد الكرة تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وكان جمال علام قد أجرى اتصالا بمحمد عادل أكد خلاله أن المجلس اتخذ قرارا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.

وشرح محمد عادل وجهة نظره في ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، مؤكدا انه حتى لو أن هناك خطأ فبمجرد تسريب محادثة الفار فهذه خيانة أمانة.

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد لجنة الحكام لخبير أجنبى؟

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد.