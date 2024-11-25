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تعليم الدقهلية تناقش آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع مؤسسة العباقرة

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 استقبل اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية السيد عبده منسق المحافظة لدى مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا لمناقشة آليات تنفيذ البروتوكول المبرم بين المؤسسة والوزارة.

مناقشة آليات تنفيذ البروتوكول المبرم بين مؤسسة العباقرة وتعليم الدقهلية 

و يهدف البروتوكول إلى تدريب الطلاب والمعلمين على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

اشتراك فئة ذوي الهمم وعباقرة مصر الرقمية للطلاب والمعلمين

و تستهدف الوزارة بالاشتراك مع المؤسسة فئة ذوي الهمم وعباقرة مصر الرقمية للطلاب والمعلمين للمراحل التعليمية المختلفة من خلال الأهداف التالية 
-تأهيل ١٠ معلمين من كل مدرسة كمرحلة أولى من بداية شهر يناير ٢٠٢٥ حتى نهاية مارس ٢٠٢٥ للحصول على محاور المعلم الرقمي الدولي بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحت الأشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين
‏-تأهيل ال ١٠ طلاب الأوائل في الفترة من بداية يناير ٢٠٢٥ حتى نهاية مايو ٢٠٢٥ على البرمجة والذكاء الاصطناعي وو احتراف مهنة تكنولوجية دون تاثير على العملية التعليمية 
‏-التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنتاج المحتوى التعليمي 
-‏تحقيق المعيار التكنولوجي العالمي في تقييم المعلمين والطلاب دوليا 
‏-تكريم كل المعلمين الفائزين بشهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين ومن الإدارة المركزية لشئون المعلمين 
‏-تأهيل كادر مدربين من المعلمين المتميزين بتدريب زملائهم وكذلك الطلاب.


‏تقديم منح تدريبية تكنولوجية لكل الفئات الراغبة

يتم كل ما سبق سلفًا في ضوء موافقة الوزارة الخاصة بتقديم منح تدريبية تكنولوجية لكل الفئات الراغبة في تلقي هذه التدريبات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية مع التأكد من شخصية القائمين على التنفيذ وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وذلك ‏في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ورغبة في مد جسور التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية

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