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انطلاق تدريب المعلمين بنظام الحصة بتعليم العجوزة (صور)

تدريب المعلمين
تدريب المعلمين
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 نظمت إدارة تعليم العجوزة تدريبًا مكثفًا للمعلمين الجدد العاملين بنظام الحصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعادل النجار محافظ الجيزة، في خطوة نحو تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

وجاء هذا التدريب برعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية وهدى عبدالعال وكيل الإدارة.

أهداف التدريب

ويهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة المعلمين الجدد من خلال تزويدهم بأحدث الاستراتيجيات والأساليب التدريسية، وتحسين جودة العملية التعليمية من خلال تطبيق أساليب تدريس مبتكرة وفعالة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المعلمين للتعامل مع المناهج الجديدة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

محاور التدريب

ويضمن التدريب مجموعة متنوعة من المحاور الهامة، منها استراتيجيات التدريس الحديثة لتقديم محتوى شيق وجذاب للطلاب، والتعامل مع طلاب الدمج لتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع الطلاب، واستخدام التكنولوجيا في التدريس لتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب، والتعلم النشط لتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية، والمناهج الجديدة المطورة للتعرف على أحدث التطورات في مجال المناهج الدراسية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وزيادة تفاعل الطلاب مع العملية التعليمية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، وتطوير العملية التعليمية في مدارس العجوزة.

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