فوائد الكراوية، لصحة القلب والعظام والحماية من السرطان

فوائد الكراوية، للصحة عديدة، وإن كانت الكراوية من الأعشاب الطبيعية التي ترتبط دائما بعلاج المغص عند الأطفال الرضع، في حين أن الكراوية هي عشبة طبية تُستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين. وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، مما يجعل فوائد الكراوية عديدة.





فوائد الكراوية للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكراوية للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين الهضم:

تحتوي الكراوية على ألياف غذائية ومركبات مضادة للالتهابات، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، وتخفيف الانتفاخ والغازات، والإمساك.

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تعزيز صحة الجهاز التنفسي:

تساعد الكراوية على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال واحتقان الأنف. كما أنها قد تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئة.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

تحتوي الكراوية على مركبات مضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة القلب:

تساعد الكراوية على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة العظام:

تساعد الكراوية على زيادة مستويات الكالسيوم في الجسم، مما قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز الرضاعة الطبيعية:

تساعد الكراوية على زيادة إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.

تخفيف المغص:

يعتبر المغص من أكثر المشكلات شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار، ويمكن أن تساعد الكراوية في تخفيف أعراضه.

تخفيف آلام الدورة الشهرية:

تساعد الكراوية على تخفيف آلام الدورة الشهرية، مثل تقلصات الرحم والألم في البطن.

تحسين الصحة الجنسية للمرأة:

تساعد الكراوية على تحسين الصحة الجنسية، مثل زيادة الرغبة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية.

وأضافت الدكتورة مروة، أنه يمكنك تناول الكراوية في شكل مشروب دافيء، كما أنه يمكنك صنع بسكويت الكراوية، حتى يمكن لكل أفراد الأسرة الاستفادة من فوائد الكراوية.

طريقة عمل بسكويت الكراوية

بسكويت الكراوية

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل بسكويت الكراوية.

مكونات بسكويت الكراوية

كوب ونصف (225 جرام) دقيق

1 بيضة

نصف كوب (100 مل) زيت

نصف كوب (70 جرام) سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة نشا

1 كيس إلا ثلث (12 جرام) بيكنج بودر

5 جرام كراوية

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة عمل بسكويت الكراوية:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والكراوية والبيكنج بودر.

في وعاء آخر، اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون.

أضيفي الزيت والنشا إلى خليط البيض واخفقي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض واخفقي حتى تتكون عجينة متماسكة.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة.

رصي البسكويت على صينية خبز مغطاة بورق زبدة.

اخبزي البسكويت لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

اتركي البسكويت ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

نصائح لتحضير بسكويت الكراوية:

يمكنك إضافة بعض المكسرات أو الفواكه المجففة إلى العجينة حسب الرغبة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على بسكويت أكثر قرمشة، يمكنك خبزه لمدة أطول قليلًا.

يمكنك تخزين البسكويت في علبة محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوعين.