الإحماء خلف الكاميرا، تفاصيل اجتماع لجنة الحكام مع مخرجي التلفزيون

عقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، دورة الصقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجا ومصورا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

واتفقت اللجنة على ﻿اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم ﻿توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على ﻿أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.

كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم.

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

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