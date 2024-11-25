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أخبار مصر

5 نصائح من الكهرباء لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية مع سقوط الأمطار

خطوط الكهرباء، فيتو
خطوط الكهرباء، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة اليوم الاثنين.

 

خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية

كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويمتد تأثيرها خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

نصائح الكهرباء للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع سقوط الأمطار

 وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء، تزامنا مع سقوط الأمطار، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، وتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.

  • الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).
  • إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
  • الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
  • إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.
  • يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

حالة الأرصاد اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الاثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم الأثنين، إلى أن حالة البحر الأحمر  تكون مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5 متر.

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