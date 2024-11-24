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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 - 11 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 : 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

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ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الاسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 85 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 4 : 6 أمتار.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ،دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:6 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 متر

 


الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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