الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية وابتعدوا عن الأشجار واللوحات المعدنية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد  بهيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.

ونصحت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر وفي المساء، خاصة لكبار السن والأطفال، كما أكدت أهمية الابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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وحذرت الهيئة من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الأحد، وتستمر طوال الأسبوع، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، يتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء. 

كما سيصاحب ذلك نشاط للرياح، التي تصل سرعتها من 40 إلى 50 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الجوية نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، وتمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.


تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في عدة مناطق. حيث سيشهد البحر الأبيض المتوسط اضطرابًا في السواحل الغربية (مطروح، الإسكندرية، البحيرة) والسواحل الشرقية (كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 85 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يصل من 4 إلى 6 أمتار في السواحل الغربية ومن 4 إلى 5 أمتار في السواحل الشرقية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فسيشهدان أيضًا اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 متر.

طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا

وأعلنت الهيئة عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. أما في ساعات المساء والصباح الباكر، فيتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 22، الصغرى 15
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20، الصغرى 14
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 27، الصغرى 18
شمال الصعيد: العظمى 24، الصغرى 12
جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 15
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس البارد وتجنب الخروج في الأماكن الخطرة خلال فترات الرياح والأمطار.

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