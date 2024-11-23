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أخبار مصر

انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد 24- 11- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا ، وفى الصباح الباكرعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23

بنها: الصغرى 15 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 23

كاترين الصغرى 06 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  21

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع الجارى، اعتبارا من  غدا الأحد  ، وتتمثل التقلبات الجوية  فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تترواح من 40:50كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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