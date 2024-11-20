دون الشعور بحرمان، نظام غذائي شتوي لإنقاص الوزن الزائد

نظام غذائي شتوي لإنقاص الوزن الزائد، مع اقتراب فصل الشتاء، تعاني الكثير من النساء من زيادة الوزن؛ بسبب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي يتم تناولها لمواجهة البرد، وانخفاض مستوى النشاط البدني نتيجة البقاء داخل المنزل لفترات طويلة.

ولذلك، يعدّ اتباع نظام غذائي متوازن خاص بفصل الشتاء أمرًا ضروريًا، ليس فقط للحفاظ على الوزن؛ بل أيضًا لدعم جهاز المناعة والحفاظ على النشاط والحيوية.

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي الشتوي لإنقاص الوزن يجب أن يكون متوازنًا ومتكاملًا لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة والعناصر الغذائية مع مراعاة تعزيز المناعة ومقاومة البرد.

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، نظام غذائي صحي، يساعد على التخلص من الوزن الزائد دون الشعور بالحرمان، والاستمتاع بفصل الشتاء بجسم صحي ونشيط.

مبادئ النظام الغذائي الشتوي لإنقاص الوزن

انقاص الدهون

تناول الأطعمة الدافئة منخفضة السعرات الحرارية

يفضل في الشتاء تناول الحساء الساخن الغني بالخضروات، مثل شوربة العدس أو شوربة الخضار، فهي تمنح شعورًا بالدفء والشبع مع كمية قليلة من السعرات الحرارية.

زيادة البروتين في الوجبات

البروتين يساعد في بناء العضلات وتعزيز عملية الأيض، ويمنح شعورًا أطول بالشبع. يمكن الحصول عليه من مصادر مثل البيض، اللحوم البيضاء (مثل الدجاج والديك الرومي)، الأسماك، والبقوليات مثل الفاصوليا والعدس.

تقليل الكربوهيدرات البسيطة

الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحلويات والخبز الأبيض تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي لاحقًا إلى الجوع. يمكن استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، الأرز البني، والبطاطا الحلوة.

التحكم بحجم الوجبات

تناول وجبات صغيرة ومتعددة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة يساهم في تحسين عملية الأيض، خاصة في الشتاء عندما يميل الجسم إلى تخزين الدهون.

شرب كميات كافية من الماء

في فصل الشتاء، يميل الناس إلى تقليل شرب الماء بسبب انخفاض الشعور بالعطش، مما قد يؤدي إلى الجفاف وتباطؤ عملية حرق الدهون. لذا، يُنصح بشرب 8 أكواب يوميًّا.

خطة غذائية شتوية لإنقاص الوزن



وجبة الإفطار

كوب من الشاي الأخضر أو القهوة بدون سكر.

بيضتان مسلوقتان أو قطعة صغيرة من الجبن القريش.

شريحتان من خبز القمح الكامل أو نصف كوب من الشوفان مع الحليب قليل الدسم.

قطعة من الفاكهة مثل التفاح أو البرتقال.



وجبة خفيفة (سناك صباحي)

حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة مثل اللوز أو الجوز.

أو كوب من الزبادي قليل الدسم.



وجبة الغداء

طبق كبير من شوربة الخضروات أو العدس.

قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي أو السمك المشوي.

كوب من الأرز البني أو شريحة من البطاطا الحلوة.

طبق صغير من السلطة المكونة من الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير مع زيت الزيتون وعصير الليمون.



وجبة خفيفة (سناك بعد الظهر)

كوب من شاي الأعشاب مثل الزنجبيل أو القرفة مع العسل.

قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو أو أكثر).



وجبة العشاء

طبق صغير من الحساء الدافئ.

علبة تونة خالية من الزيت أو بيضة مسلوقة.

شريحة خبز قمح كامل أو قطعة صغيرة من البطاطا المشوية.



قبل النوم

كوب من اللبن الرائب أو الزبادي قليل الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل، فهو يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

طرق تثبيت الوزن

نصائح هامة لإنجاح النظام الغذائي الشتوي



وتستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من النصائح التي تساعدك على اتباع النظام الغذائي الشتوي لإنقاص الوزن، بكل سهولة.

ممارسة الرياضة بانتظام

على الرغم من البرد، من المهم ممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة وحرق السعرات الحرارية. يمكن اختيار الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المنزل مثل تمارين الكارديو أو اليوجا.



الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

تجنب الأطعمة المعلبة والمصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة.

تنظيم النوم

النوم الكافي يعزز من عملية حرق الدهون ويقلل من الشهية المفرطة التي قد تنجم عن الإجهاد.



تحضير الوجبات مسبقًا

لتحفيز الالتزام بالنظام، يُفضل تحضير الوجبات مسبقًا لتجنب تناول الأطعمة غير الصحية عند الشعور بالجوع المفاجئ.

أطعمة مفيدة لفصل الشتاء



الزنجبيل والقرفة: يعملان على تعزيز الدورة الدموية ورفع حرارة الجسم، مما يساهم في زيادة حرق الدهون.

البرتقال واليوسفي: غنيان بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويمنح شعورًا بالشبع بسبب محتواهما العالي من الألياف.

الجزر والبطاطا الحلوة: يحتويان على نسبة عالية من البيتا كاروتين التي تعزز مناعة الجسم وتدعم صحة البشرة.

الشوفان: يمد الجسم بالطاقة ويمنح شعورًا طويلًا بالشبع.

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