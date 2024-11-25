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هبوط أرضي ببرمبال القديمة في الدقهلية (صور )

صيانة هبوط ارضي ببرمبال
صيانة هبوط ارضي ببرمبال في الدقهلية، فيتو

أعلنت  رئاسة مجلس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية عن هبوط ارضي ببرمبال القديمة ومتابعة أعمال  المعالجة.
 


هبوط ارضي ببرمبال القديمة 

وذلك  في إطار توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة المرافق العامه واتخاذ اللازم حيال التعامل مع أي أزمات طارئة.

معالجة الهبوط الارضي ببرمبال القديمة وصيانة خط المياه والصرف

حيث  قام  محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر يرافقه  بدر الصباح نائب رئيس المركز وحمدينو رئيس الوحدة المحلية ببرمبال القديمة وبالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بمنية النصر بمتابعة أعمال معالجة الهبوط الارضي ببرمبال القديمة وصيانة خط المياه والصرف.

أعمال الصيانة علي مدار اليوم

 وستستمر أعمال الصيانة علي مدار اليوم في تواجد كلا من المهندس حمدي صبيح مدير منطقة منية النصر والمهندسة عزة عبد القادر مدير الصرف بالمنطقة والمهندس محمد العشري مسئول الصرف والأزمات بالمنطقه والمهندس محمود الراجحي مسئول الشبكات بالمنطقه والمهندس أحمد عبد الجواد مسئول المياه بالمنطقق

هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع

استغاثة من أهالي الحوامدية بشأن هبوط أرضي في شارع جسر المنوات (صور)

 ويتوجه  رئيس المركز بخالص الشكر والتقدير لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعاملين بها علي الجهد المبذول منهم علي مدار اليوم.

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