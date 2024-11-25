الدوم يعزز صحة الكبد وينظم مستوى السكر بالدم ويقوي المناعة

فوائد الدوم، الدوم من الفاكهة الشعبية الشهيرة التي عرفت منذ القدم وعادة يقدم كمشروب مثلج في الصيف وفي شهر رمضان المبارك.

وفوائد الدوم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الدوم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الدوم هو نبات طبيعي ينمو في المناطق الحارة والجافة، ويمتاز بطعمه المميز وفوائده الصحية العديدة التي جعلته جزء من التراث الشعبي في العديد من البلدان العربية.

ويُعتبر الدوم من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، إضافة إلى الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

فوائد الدوم للصحة

فوائد الدوم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الدوم:-

الدوم مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائه على الألياف والمركبات التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والألياف في الدوم تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الدوم غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار التي قد تحدث نتيجة التعرض للجذور الحرة، هذه المواد تعزز من قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأمراض والفيروسات.

يعد الدوم مصدر غني بالألياف، وهو ما يساعد على تحسين عملية الهضم وزيادة فعالية الجهاز الهضمي، والألياف تسهم في تحسين حركة الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من مشاكل مثل الإمساك ويعمل على تنظيف الجهاز الهضمي بشكل طبيعي.

تناول الدوم يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري، حيث يحتوي الدوم على مركبات قد تساعد في تنظيم مستوى السكر بالدم ومنع تقلباته.

الدوم يحتوي على خصائص تساعد في تحسين الدورة الدموية، قد يساعد في تقليل ضغط الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

يساعد الدوم على تحسين صحة البشرة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "C" الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة الجلد، كما يمكن أن يكون له دور في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه.

الدوم يحتوي على مجموعة من المغذيات التي تمنح الجسم طاقة إضافية وتحسن من الأداء البدني، مما يجعله خيار جيد للأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الذين يحتاجون إلى طاقة يومية مستدامة.

الدوم يساعد في تعزيز صحة الكبد، حيث يحتوي على مركبات تساهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من التسمم.

وتابع، يُعتبر الدوم من النباتات الطبيعية التي تقدم فوائد صحية متنوعة، إذ يساهم في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، ويُحسن مستوى السكر في الدم، ويعزز من صحة البشرة والشعر، لذلك، من المفيد تضمين الدوم في النظام الغذائي للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

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