فوائد ماء الأرز للشعر، وطريقة تحضيره واستخدامه

فوائد ماء الأرز للشعر، يُعتبر ماء الأرز واحدًا من أسرار الجمال الطبيعي المستخدمة منذ قرون في دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، وتتميز هذه الوصفة الطبيعية بفوائدها المذهلة التي تجعل الشعر أكثر صحة ولمعانًا.



واستخدام ماء الأرز للعناية بالشعر، من الطرق البسيطة والاقتصادية، ونتائجها مضمونة ومبهرة.



أهم فوائد ماء الأرز للشعر



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن فوائد ماء الأرز للشعر مذهلة، فهو حلًا طبيعيًا وفعّالًا لتحسين صحة الشعر ومظهره، كما أنه يناسب جميع أنواع الشعر.



ماء الأرز للشعر



احرصي على الالتزام بالاستخدام المنتظم لتحصلي على شعر لامع، قوي، وصحي، ولتنعمي بأهم فوائد ماء الأرز للشعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز نمو الشعر

ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية، التي تُعزّز من نمو الشعر بشكل صحي وسريع. كما يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين B وC وE التي تغذي فروة الرأس وتعزز الدورة الدموية.

تقوية الشعر وتقليل التكسر

يعمل ماء الأرز على تقوية بصيلات الشعر بفضل احتوائه على مادة الإينوزيتول، وهي نوع من الكربوهيدرات التي تساعد على إصلاح الشعر التالف ومنع تكسره.

زيادة لمعان الشعر

الاستخدام المنتظم لماء الأرز يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا، مما يجعله يبدو أكثر صحة وحيوية.

تنعيم الشعر

ماء الأرز يساعد في تحسين ملمس الشعر وجعله أكثر نعومة ومرونة، مما يسهل عملية التصفيف ويقلل من تشابك الشعر.

علاج قشرة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يُساهم ماء الأرز في تهدئة فروة الرأس وتنظيفها من القشرة والالتهابات.

تحسين صحة فروة الرأس

الأحماض الأمينية والمعادن الموجودة في ماء الأرز تُساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وترطيبها.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

يعمل ماء الأرز كطبقة حماية طبيعية للشعر من أضرار أشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.

طريقة تحضير ماء الأرز



هناك عدة طرق لتحضير ماء الأرز، يمكن اختيار الأنسب منها حسب تفضيلاتك:

طريقة تحضير ماء الأرز

الطريقة الأولى: الغلي

اغسلي نصف كوب من الأرز جيدًا للتخلص من الشوائب والأتربة.

ضعي الأرز في قدر مع كوبين من الماء واتركيه ليغلي.

بعد الغلي، صفي الماء في وعاء واتركيه ليبرد تمامًا.

خزني ماء الأرز في زجاجة نظيفة واستخدميه خلال أسبوع.



الطريقة الثانية: النقع

اغسلي نصف كوب من الأرز للتخلص من الشوائب.

انقعي الأرز في كوبين من الماء النظيف لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر.

صفي الماء واحفظيه في زجاجة نظيفة للاستخدام.



الطريقة الثالثة: التخمير

اغسلي نصف كوب من الأرز جيدًا.

انقعي الأرز في كوبين من الماء لمدة يوم كامل في درجة حرارة الغرفة.

صفي الماء وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق.

يمكنك تخفيف ماء الأرز المُخمر بإضافة الماء العادي لتجنب الرائحة القوية.

طريقة استخدام ماء الأرز للشعر



استخدامات ماء الأرز للشعر

شطف الشعر

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

صبي ماء الأرز على شعرك ودلكي فروة الرأس بلطف.

اتركيه على الشعر لمدة 5-10 دقائق.

اشطفيه بالماء الفاتر جيدًا.

ماسك ماء الأرز للشعر

اخلطي ماء الأرز مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الأرغان.

وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

بخاخ ماء الأرز

صبي ماء الأرز في زجاجة بخاخ ورشيه على شعرك بعد غسله.

لا داعي لشطفه إذا كنتِ تستخدمينه بكميات قليلة.

لعلاج فروة الرأس

بللي قطعة قطن بماء الأرز ودلكي بها فروة الرأس بلطف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء.



نصائح هامة عند استخدام ماء الأرز



تأكدي من غسل الأرز جيدًا قبل استخدامه للتخلص من أي شوائب أو مبيدات.

لا تتركي ماء الأرز على شعرك لفترات طويلة لتجنب تراكم النشا الذي قد يسبب جفاف الشعر.

قومي بتجربة ماء الأرز على جزء صغير من فروة رأسك للتأكد من عدم وجود حساسية.

استخدمي ماء الأرز مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا