فوائد الدوم، لصحة النساء الإنجابية وجمال البشرة والشعر

فوائد الدوم، يُعرف الدوم، بأنه كنز من الفوائد الصحية، لما يحتوي عليه من العديد من المغذيات الطبيعية؛ التي جعلته عنصرًا هامًا في الطب الشعبي منذ القدم.



أهم فوائد الدوم لمختلف أجهزة الجسم

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الدوم للصحة عديدة، وتشمل فوائده ما يلي:



فوائد الدوم



تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

* يُساعد الدوم في علاج الإمساك، لاحتوائه على الألياف التي تُحفز حركة الأمعاء.

* يُخفف من آلام المعدة وعسر الهضم، لخصائصه المضادة للالتهابات.

* يُساعد في علاج الإسهال، لاحتوائه على مواد قابضة.

خفض ضغط الدم:

* يُساهم الدوم في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يُساعد على توسيع الأوعية الدموية.

تحسين صحة القلب:

* يُقلل الدوم من نسبة الكولسترول الضار في الدم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

* يُساعد على الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

تقوية المناعة:

* يُعزز الدوم مناعة الجسم لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة.

* يُساعد في مكافحة العدوى والأمراض.

* يُساعد الدوم في علاج السعال والتهاب الحلق، لخصائصه المُضادة للالتهابات.

* يُساعد في علاج بعض أمراض الكبد والكلى.

* يُستخدم الدوم كمنشط جنسي طبيعي لاحتوائه على بعض الهرمونات.

* يُساعد في علاج آلام المفاصل والروماتيزم.

* يُفيد صحة البشرة والشعر لاحتوائه على فيتامينات B.

أهم فوائد الدوم الصحية للنساء

وأضافت الدكتورة هدى، أن فوائد الدوم للنساء بشكل خاص، مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



تعزيز الصحة الإنجابية:

يُعتقد أن تناول الدوم يوميًا يُساهم في تحسين صحة الجهاز التناسلي للمرأة وزيادة فرص الحمل، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُقلّل من الإجهاد التأكسدي وتُجدّد خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الجهاز التناسلي.

يُساعد الدوم على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراضها المزعجة، مثل: تقلصات الرحم، واحتباس السوائل، والانتفاخ، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

تعزيز صحة العظام:

يُعدّ الدوم غنيًّا بالكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان، ويُساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

يُساعد الدوم على تقوية العضلات والمفاصل.

تحسين صحة البشرة والشعر:

يُساعد الدوم على ترطيب البشرة ومنع ظهور التجاعيد، وذلك لاحتوائه على فيتامين E.

يُساعد الدوم على تقوية الشعر ومنع تساقطه، وذلك لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن.

تنظيم الدورة الشهرية:

يُساعد الدوم في تنظيم الدورة الشهرية، وعلاج اضطراباتها، وذلك لاحتوائه على هرمونات طبيعية تُنظم عمل المبايض.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية:

يُخفف الدوم من أعراض الدورة الشهرية المزعجة، مثل آلام البطن، والتقلصات، والانتفاخ، وذلك لخصائصه المُضادة للالتهابات.

دعم صحة الحمل:

غني بحمض الفوليك: يُعد الدوم مصدرًا غنيًا بحمض الفوليك، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الجنين، ويُساعد في الوقاية من العيوب الخلقية للأنبوب العصبي.

تقوية جدار الرحم: يُساعد الدوم على تقوية جدار الرحم، مما يُساعد على استقبال البويضة المخصبة، والحفاظ على نمو الجنين بشكل صحي.

الدوم وفوائده

فوائد زيت الدوم للنساء:

كما أشارت الدكتورة هدى، إلى أن زيت الدوم يعد من الزيوت الطبيعية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ممّا يجعله يمتلك العديد من الفوائد الصحية للنساء، نذكر منها:

تعزيز صحة الجهاز التناسلي:

* يُساعد زيت الدوم في تنظيم الدورة الشهرية وعلاج اضطراباتها، مثل: متلازمة تكيس المبايض، وتأخر الدورة الشهرية، وآلام الدورة الشهرية.

* يُحفزّ زيت الدوم على زيادة فرص الحمل، لاحتوائه على مركبات تُحسّن من صحة البويضات والرحم.

* يُخفّف زيت الدوم من أعراض انقطاع الطمث، مثل: الهبات الساخنة، وتغيّرات المزاج، وهشاشة العظام.

تحسين صحة البشرة والشعر:

* يُرطّب زيت الدوم البشرة ويُغذّيها، ممّا يُساعد على التخلّص من الجفاف والتّشقّقات.

* يُقاوم زيت الدوم علامات الشيخوخة والتّجاعيد، ويُحسّن من مرونة البشرة.

* يُعزّز زيت الدوم نموّ الشعر ويُقوّيه، ويُعالِج تساقطه.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

* يُساعد زيت الدوم على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك، وعسر الهضم، والإسهال.

* يُخفّف زيت الدوم من حرقة المعدة، ويُعالج قرحة المعدة.

تقوية جهاز المناعة:

* يُعزّز زيت الدوم مناعة الجسم، ويُقاوم العدوى والأمراض.

* يُحارب زيت الدوم الجذور الحرّة، ويُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

طريقة استخدام زيت الدوم:

للاستخدام الخارجي: يُمكن دهن زيت الدوم على البشرة والشعر مباشرةً، أو إضافة بضع قطرات منه إلى زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتخفيفه.

للاستخدام الداخلي: يُمكن تناول ملعقة صغيرة من زيت الدوم مع العسل على الريق، أو إضافته إلى العصائر أو المشروبات.

