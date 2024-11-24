أخبار الرياضة اليوم، تشخيص إصابة شيكابالا وناصر ماهر، محمد صلاح ينفرد بأرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي، وكولر يطلب ضم مهاجم بعد إصابة وسام أبو علي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن إقالة مدربه ستيف كوبر لسوء نتائج الفريق الذي يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك، كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي ايجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، لتدعيم خط دفاعه خاصة أن اللاعب حر في الوقت الحالي.

تعادل فريق زد إف سي مع نظيره مودرن سبورت سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

الدوري المصري، خطف فريق الإسماعيلى فوزا قاتلا من نظيره بتروجت بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ضربت الإصابة عدد كبير من لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

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