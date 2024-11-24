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رياضة

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

واصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في أكثر من 15 هدفًا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6، كما حقق رقما فريدا بنجاحه في تسجيل أكثر من 10 أهداف في آخر 8 مواسم له في بطولة الدوري الإنجليزي.

إلى جانب ذلك، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ سجله نفسه في أكتوبر 2021 (سبع مباريات متتالية).

من جهة أخرى، بلغ عدد أهداف محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في مسيرته 9، متجاوزًا رقم روبي فاولر صاحب الـ8 أهداف، وبفارق هدف عن إيان راش.

وعلي جانب أخر تمكن محمد صلاح من الوصول إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول خارج "الأنفيلد" في مختلف المسابقات.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف خارج ملعبه، في البطولات المختلفة، بعد روجر هانت 112 هدفًا، إيان راش 161 هدفًا.

كما وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية

وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني  اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

 

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ،  كورتيس جونز.

في خط الهجوم:  محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر، داونز، لالانا، فرنانديز، ديبلينج

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونج.

Southampton starting team: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens (captain), Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Substitutes: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Díaz, Archer. On the right side of the line-up graphic is a picture of Adam Lallana in the red-and-white home shirt, looking straight towards camera with a focused look on his face. Lallana, who is pictured against a grey background, is pulling at the back of his collar with both hands. On the left side of the graphic is the line-up text, which is printed in white lettering against a textured red background.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 8  نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور)

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