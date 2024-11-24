طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لشيكابالا وناصر ماهر

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد.



وأضاف الدكتور محمد أسامة أن محمد السيد تعرض لإصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الثلاثي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة جوميز مع اللاعبين

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل مطالبتهم بغلق صفحة مباراة المصري

ومن المقرر أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الأمس أمام المصري كي لا تتكرر في مباراة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل بستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وانيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو.

تصريحات جوميز

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه من السهل جدًّا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



وقال المدير الفني:"هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".



وتابع جوميز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز:" حزين جدًّا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".

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