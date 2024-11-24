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رياضة

زد ومودرن سبورت يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

مودرن سبورت وزد
مودرن سبورت وزد

تعادل فريق زد إف سي مع نظيره مودرن سبورت سلبيا بدون أهداف في  المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر فريق زد ركلة جزاء عن طريق لاعبه علي جمال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تشكيل مودرن سبورت أمام زد في الدوري 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمود دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، ابراهيم أجاسا.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، طارق سيد، محمود رزق، محمد نصير، ايبا.

تشكيل زد أمام مودرن سبورت بالدوري 

وحاء تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي: 

ترتيب مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحافظ فريق مودرن سبورت علي تواجده في المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت وزد، بينما يتواجد زد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين عقب الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

حكام مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري 

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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