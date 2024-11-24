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رياضة

ليستر سيتي يقيل مدربه ستيف كوبر لسوء النتائج

ستيف كوبر، فيتو
ستيف كوبر، فيتو

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن إقالة مدربه ستيف كوبر لسوء نتائج الفريق الذي يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وخسر ليستر سيتي على ملعبه 2-1 أمام تشيلسي أمس السبت، يحتل ليستر المركز 16 بعشر نقاط بعد 12 مباراة.

بيان ليستر سيتي بالانفصال عن مدربه ستيف كوبر 

وقال النادي في بيان رسمي: "انفصل ليستر سيتي عن ستيف كوبر، الذي يترك منصبه مدربًا للفريق الأول على الفور. ورحل عن النادي أيضًا آلان تيت مساعد المدرب والمحلل ستيف راندز".

وأضاف ليستر سيتي، أن بن داوسون وداني ألكوك وأندي هيوز، الذين كانوا ضمن الطاقم التدريبي لكوبر، سيشرفون على قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

مسيرة ستيف كوبر مع ليستر سيتي 

وتولى كوبر، الذي أقيل من تدريب نوتنجهام فورست الموسم الماضي، مسؤولية ليستر في يونيو حزيران الماضي خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا الذي انتقل إلى تشيلسي بعدما أعاد الفريق إلى الدوري الممتاز.

واستهل ليستر الموسم بالتعادل 1-1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في أول ست مباريات بالدوري.

وحقق الفريق انتصارين متتاليين على بورنموث وساوثهامبتون الشهر الماضي لتتراجع الضغوط على المدرب قبل أن يخسر ثلاث مرات في آخر ثلاث مباريات.

وفي الجولة المقبلة من الدوري، يحل ليستر ضيفا على برنتفورد يوم السبت المقبل.

ثاني مدرب في الدوري الإنجليزي يرحل 

وكوبر (44 عامًا) ثاني مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز يقال هذا الموسم بعد رحيل إيريك تين هاج عن مانشستر يونايتد.

 

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