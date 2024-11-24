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رياضة

محمد صلاح يصل لهدفه الـ 300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية

محمد صلاح
محمد صلاح

وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية

وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون 

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني  اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

 

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ،  كورتيس جونز.

في خط الهجوم:  محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر، داونز، لالانا، فرنانديز، ديبلينج

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونج.

Southampton starting team: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens (captain), Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Substitutes: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Díaz, Archer. On the right side of the line-up graphic is a picture of Adam Lallana in the red-and-white home shirt, looking straight towards camera with a focused look on his face. Lallana, who is pictured against a grey background, is pulling at the back of his collar with both hands. On the left side of the graphic is the line-up text, which is printed in white lettering against a textured red background.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 8  نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

 

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