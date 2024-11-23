27 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الإسماعيلية الزراعية

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) 2024، قد بلغت ما يقرب من 24 ألف طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة، والمحاصيل الحقلية، بقيمة مالية اجمالية تتجاوز 27 مليون دولار.

إجمالي ما تم تصديره من الخضر والفاكهة

وأشار المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة نحو ٢٦١٧.٨ طن، بقيمة مالية تصل إلى٢١٠ آلاف دولار.

الكميات التي تم تصديرها

كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة حوالي٨٥٠ طنا، بقيمة مالية تقارب ١.٢ مليون دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى ٦ آلاف طن، بقيمة تجاوزت ٢٠ مليون دولار، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي ٩٤٣٦.٥ طن، وبقيمة مالية إجمالية تتجاوز ٢١.٦ مليون دولار.

أبرز الدول التي تم التصدير إليها

وأوضح أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صُدِّرت خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضي ٣٥٩ شهادة، منهم ٢٩١ شهادة فقط خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

ونظمت الإدارة الزراعية في محافظة الاسماعيلية ندوة إرشادية بمقر جمعية نفيشة الزراعية بالسحارة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام حول دعم الدولة للمُزارع.

أبرز المشاركين في الندوة

وشارك في الندوة المهندس أشرف عبد السلام رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية، والمهندس أحمد الشامى رئيس قسم الأراضى والمياه بالإدارة الزراعية، وسميرة مديرة المتابعة لمركز النيل الإعلامي بالإسماعيلية والمهندس محمد الشحات مدير جمعية نفيشة الزراعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمهندسون الزراعيون بالجمعية، وعدد كبير من المزارعين بزمام الجمعية.

أبرز ما تناولته الندوة

وتناولت الندوة عدة محاور، منها دور الدولة فى دعم المزارع سواء بالدعم الفنى أو الدعم المالى وتم شرح أنواع الدعم المادى التى تقدمها وزارة الزراعة إلى المزارع من توفير وتوزيع الأسمدة الازوتية المدعمة على المزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح.

توفير التقاوي المعتمدة

كما تطرقت الندوة إلى توفير التقاوى المعتمدة من محطات البحوث والأدوية والمبيدات الزراعية، وأيضا إلى توجيهات الدولة فى ترشيد استعمال مياه الرى وتبطين الترع الفرعية مرورا بعمليات التطهير بالحفارات الخاصة بجهاز تحسين الأراضى.

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